「人人犬舍」狗狗遭割聲帶引公憤！苗栗動防所長遭拔官

苗栗縣的「人人犬舍」爆出嚴重虐犬事件，業者涉嫌違法對290隻品種犬中的九成狗狗割除聲帶，事件曝光後引起全台公憤，縣府重罰480萬元，由苗栗動保所執行查處，僅沒入85隻高齡犬，188隻犬隻則是轉介送往持有許可證的特定寵物業者。今天（18日）發佈相關人員職務調整及懲處命令，任職13年的動物保護防疫所長張俊義被拔官降職。

苗栗縣政府今天宣布，進行動防所相關人事調整。（圖／苗栗縣政府臉書）苗栗縣政府今天宣布，動防所長張俊義調為農業處專員，9職等調為8職等，農業處處長因督導不周自請懲處；動防所秘書鄭宛芯調陞動防所長；農業處專員鄭連春（具有動物技術資格）調任動防所秘書並代理寵物管理課長；寵物管理課長彭奕銘調整為防疫檢疫課長；防疫檢疫課長劉凱軒調整為技士。縣府指出，後續動防所等單位仍會有相關人事調整。苗栗縣「人人犬舍」爆出重大動物虐待事件，經調查發現繁殖場內290隻品種犬中，超過九成被割除聲帶，違反《動物保護法》多項規定，苗栗縣府已開罰480萬元。

一批85隻7歲齡以上品種犬已完成絕育，19日下午在苗栗縣動物保護教育園區（收容所）開放認養。（圖／民視新聞網）

苗栗縣長鍾東錦表示「人人犬舍」事件引起社會關注，做得不好他承認，但也表示，執照廢止後，繁殖犬即成為一般犬，不論送到哪裡，都必須結紮並追蹤管理，「不存在再淪為繁殖犬牟利的問題」。他解釋，因輿論延燒，原本願意安置的單位紛紛拒收，導致犬隻回到苗栗收容所。然而收容量有其上限，他憂心若新聞熱度退去，這些犬隻恐將無人領養、老死籠中。「人人犬舍」沒入的273隻品種犬，動防所將分批開放認養，第一批85隻7歲齡以上品種犬已完成絕育，19日下午在苗栗縣動物保護教育園區（收容所）開放認養，若同一隻毛孩有2名以上新飼主想認養則進行公開抽籤。

