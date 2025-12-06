"人人犬舍"第二批156隻認養擠爆 可愛萌犬有新家

中部中心/邱俊超 苗栗報導

苗栗縣「人人犬舍」因被查出犬舍內9成以上的毛孩遭割聲帶，令人不捨，日前開放第1批85隻7歲齡以上品種犬認養率100％。苗栗縣動物保護防疫所周六（6日）將進行第2批迷你雪納瑞、柴犬等156隻品種犬認養公開抽籤，必須親到現場登記後抽籤，須年滿18歲才能參加。





人人犬舍第二批156隻認養擠爆！ 可愛萌犬有新家

人人犬舍第二批領養。(圖/邱俊超攝)

看看這排隊的人潮，擠爆了，從這邊排到那邊，轉個彎還有人站著有人坐，許多人提著箱子，等著要把毛寶貝帶回家！"牠們從風雨中走來，只為等一個願意帶牠回家的你"。人人犬舍，有高達九成的狗被割聲帶，令人不捨，繼第一批85隻犬認養或送養成功，動防所6日辦理，第二批，156隻品種犬，先登記報到，再抽籤！

人人犬舍第二批領養。(圖/邱俊超攝)156隻毛小孩，一共有15種品種犬，都是7歲以下，而且已完成節育手術，抽到的民眾，像是撿到寶！長相可愛的小狗們，乖乖的跟著新主人走，牠們或許叫不出聲音，但求與主人有心靈感應，請好好愛我！





原文出處：人人犬舍第二批156隻認養擠爆！ 可愛萌犬有新家

