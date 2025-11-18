「人人犬舍」違法剪聲帶地獄！苗栗動防所所長遭拔官

人人犬舍290隻犬隻遭剪聲帶事件，引發輿論沸騰。翻攝自臉書



苗栗「人人犬舍」違法剪聲帶案延燒近月，除了重罰犬舍業主並廢止營業執照之外，苗栗縣政府也在今（11/18）日在政風處調查結果出爐後宣布重大人事懲處，任職13年的動物保護防疫所長張俊義遭拔官、降調為農業處專員，農業處長陳樹義因督導不周自請處分，多位主管同步調整職務。

公館鄉「人人犬舍」在10月20日稽查時被查獲290隻犬隻中、逾九成遭違法剪除聲帶，且繁殖設施不合規多達 46 籠，更違法以年老、病弱母犬繁殖，縣府對業者裁罰480萬9000元並撤照。然而，動防所僅沒入85隻7歲以上高齡犬，其餘188隻犬隻則被轉送至取得許可證的特定寵物業者。動保團體質疑縣府未在絕育後才安置，恐讓犬隻再度淪為繁殖工具，藝人米可白也發聲痛批：「只是換地方繼續被利用嗎？」社會譴責全面指向苗栗縣政府。

面對外界質疑執法怠惰、管理失當，縣長鍾東錦在縣務會議上承認本案確實存在行政疏漏，要求各局處以此為鑑，「務必依法行政，不可輕忽細節」，並責成政風處全面調查。今日調查結果出爐後，縣府宣布，動防所長張俊義降調為農業處專員（職等自9降至8），動防所秘書鄭宛芯升任所長。

另外，農業處專員鄭連春調任動防所秘書並代理寵物管理課長；寵物管理課長彭奕銘改任防疫檢疫課長；防疫檢疫課長劉凱軒降調為技士。農業處長陳樹義則因督導不周自請處分。

