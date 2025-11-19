「人人犬舍」首波20犬開放認養 鍾東錦重大宣示：設立「寵物陽光樂園」

記者陳佳鈴／苗栗報導

苗栗縣府宣布全數犬隻已重新接回安置，並於今（19日）下午 1 點啟動首波 20 隻品種犬認養作業，盼替毛孩找到安心歸宿。（圖／苗栗縣府提供）

苗栗縣「人人犬舍」爆出大規模違法剪除犬隻聲帶與疑似不當繁殖，引發全台撻伐，動保處長更因此丟官。另外，外界更質疑縣府將近 188 隻犬隻送往其他業者安置，恐形同「換地方繼續繁殖」。面對壓力，苗栗縣府昨宣布全數犬隻已重新接回安置，並於今（19日）下午 1 點啟動首波 20 隻品種犬認養作業，盼替毛孩找到安心歸宿。

事件起於縣府稽查發現，犬舍近 300 隻狗中，約九成遭剪除聲帶，多數屬繁殖犬。縣府原先僅收容 85 隻 7 歲以上犬隻，其餘 188 隻依規定移交具特定寵物業許可之業者代為照護。然而因未依程序先行結紮，引發外界質疑「變相外送繁殖場」。議員陳光軒痛批縣府做法形同推諉，引爆社會輿論海嘯。

廣告 廣告

首批 20 隻品種犬今日將正式開放認養，其餘犬隻也會分梯次釋出。（圖／苗栗縣府提供）

隨著批評聲浪擴大，縣府火速將上述犬隻全數轉回動保所安置，職動保防疫所原所長遭拔。縣府強調，後續程序將全面透明，並依規定完成醫療、結紮及評估再進行認養。

苗栗縣長鍾東錦表示，首批 20 隻品種犬今日將正式開放認養，其餘犬隻也會分梯次釋出。他並坦言，不是所有犬隻都能順利等到新主人，為避免毛孩終老於鐵籠，縣府決定在動保所設置「寵物陽光樂園」，提供草地活動空間，讓收容犬能見到陽光、自在奔跑，不再終日困於狹窄犬舍。

鍾東錦承諾，他將親自號召親友支持「以領養代替購買」，並呼籲愛護動物的民眾共同伸出援手，給這些曾受傷害的犬隻一個重新開始的機會。

縣府決定在動保所設置「寵物陽光樂園」，提供草地活動空間，讓收容犬能見到陽光、自在奔跑，不再終日困於狹窄犬舍。（圖／苗栗縣府提供）

更多三立新聞網報導

明知蛋有毒還買？龍忠蛋行老闆大動作律師函聲明「還原進貨真相」

賓士女開車門一蹲 長裙掩護「就地臭臭」附近住戶痛斥：以為在大陸

逢甲遊客小心！他騎UBIKE巡禮「專翹車廂偷卡偷錢」多人受害

曾拍「鐵鍊藍寶堅尼」台中抖音網紅涉暴力討債 開庭賣慘辯顧母8萬交保

