「人人犬舍」290品種犬血汗繁殖又被割聲帶！苗栗縣長開鍘拔1官

記者林意筑／苗栗報導

「人人犬舍」內超過9成犬隻的聲帶遭剪除。（圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供）

位於苗栗的「人人犬舍」驚傳虐待動物，業者涉嫌違法剪除犬隻聲帶及不當飼養情事，引發動物保護團體和藝人米可白發文撻伐，苗栗縣政府派員前往調查後，發現犬舍內共有290隻品種犬，其中超過9成犬隻的聲帶遭剪除，且業者違規使用高齡患病母犬進行繁，未符合規定共計46籠。對此縣長鍾東錦不僅對犬舍業主進行重罰、廢止營業執照，並依政風處調查結果，今（18）日宣佈相關人員職務調整及懲處命令，將動物保護防役所長張俊義拔官降職。

廣告 廣告

縣府針對割除犬隻聲帶部分，及讓高齡患病母犬繁殖、飼養籠超養等，採一犬一罰方式，共開罰480萬9000元罰鍰。（圖／苗栗縣府提供）

苗栗縣動保所接獲新竹縣流浪動物珍愛協會通報，指稱「人人犬舍」有犬隻遭剪除聲帶及不當飼養情事，未符合規定共計46籠，動保處認定「人人犬舍」違反《動物保護法》第5條第2項第11款，除絕育外不得對寵物施以非必要或不具醫療目的之手術，以及《特定寵物業管理辦法》犬貓繁殖母體須符合健康與年齡標準，通常不得超過7歲，且每年繁殖不得超過2胎等多項規定，屬於重大缺失。

虐犬案曝光後，苗栗縣長鍾東錦怒斥業者非常可惡，要求相關單位嚴查重罰。後續縣府針對割除犬隻聲帶部分，採一犬一罰方式，共開罰435萬元罰鍰；另外3項違規，包括讓高齡患病母犬繁殖、飼養籠超養、未申請跨區營業部分，皆以最高上限裁罰，罰金總額高達480萬9000元，並廢止犬舍許可執照。

「人人犬舍」案延燒數日，經政風室調查後，苗栗縣長鍾東錦今日開鍘，將擔任動防所長13年的張俊義降職為農業處專員（9職等降為8職等），至於農業處長陳樹義因督導不周自請處分，動防所秘書鄭宛芯調陞為動防所長，農業處專員鄭連春調任動防所秘書並代理寵物管理課長，寵物管理課長彭奕銘調整為防疫檢疫課，防疫檢疫課長劉凱軒降調為技士。縣府指出，後續動防所等單位仍會有相關人事調整。

更多三立新聞網報導

天人永隔！台中雙載機車慘遭物流車輾過 閨密同事一同上班途遇死劫

救援畫面曝光！台中雙載機車遭物流車捲入 女騎士困車底倒血泊中死亡

驚悚撞擊瞬間曝！彰化男慶生後「闖紅燈過馬路」遭轎車擊落 住加護搶命

龍井圖書館有蛇！台中女被咬傷送醫 蛇品種曝光：毒性恐致命

