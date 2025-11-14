人人犬舍188隻繁殖犬遭剪聲帶 米可白憂「恐被再次利用」！鍾東錦回應了

鍾東錦喊話，人人犬舍沒入的188犬隻正在等待大眾伸出手帶回真正的家。翻攝自臉書



苗栗縣公館鄉「人人犬舍」日前被查出近290隻犬隻遭剪除聲帶、拔狼爪，當中約9成屬繁殖犬。事件曝光後，各界痛批縣府處理冷漠，不僅引發網路怒火，女星米可白也加入聲援。對此，縣長鍾東錦今（11/14）透過臉書表示，坦然承受各界指責，但強調繁殖犬在廢照後即依法轉為一般犬，不會再被利用牟利，並呼籲民眾伸手領養，「毛孩不該在籠子裡老死」。

「人人犬舍」遭廢照後，縣府僅沒入88隻7歲以上犬隻，另外188隻犬被移往外縣市犬舍暫時安置，引起議員陳光軒質疑，一旦失去公部門監管，恐再度流入繁殖市場。消息一出，引發社群輿論炸裂。不少民眾直指苗栗縣府「冷漠處理」、未能確保犬隻安置安全，質疑「年輕能繁殖的狗又回到業者手中？」

女星米可白也發聲表示，對於「人人犬舍」這件事，感到非常無力，為了188個被割聲帶拔狼爪的孩子發聲，她自己身為公眾人物也很害怕，面對的是一個首長、整個體制以及背後不知多龐大的繁殖利益。米可認為，縣府粉專上百則留言，不相信縣長沒看到，「孩子們被割聲帶、拔狼爪，三週後只是悄悄換地方繼續被利用，這種冷漠真的很可怕。」

米可白說，「人人犬舍」的290隻狗3週前被割聲帶拔狼爪，只為了繁殖，3週後卻只是被悄悄轉移到另一個繁殖場繼續被利用，縣府說「收容不足人力不夠，品種犬不好送養，這是私人財產不能沒入。」可實際上，收容所只沒入那些無法再生育的老狗；而年輕能繁殖的，全數被送回「業者」手中。更荒謬的是，處分書竟將「割聲帶」列為「絕育以外的非必要手術」，不算虐待。動保處甚至表示，「188 隻被割聲帶的繁殖犬沒有生命疑慮，可歸還給業者。」

鍾東錦臉書今日回應表示，「花蓮有很多鏟子英雄，我希望苗栗有汪汪隊長，這些毛孩不該在籠子裡老死，真的愛牠，請伸出援手，領牠們在回家的路上。」他對來自四面八方的指責坦然接受，「一如我總說做得不好，被罵是理所應當」，但他要強調，從犬舍執照廢止起，所有犬隻即依法認定為一般犬，必須全面結紮、進行追蹤管理、辦理就地認養或安置，「不存在再次被當繁殖犬牟利的問題。」並感謝願意協助安置的各縣市動保單位與機構。

然而，「憤怒的群眾點燃了正義的火炬，排山倒海的輿論，讓我們原本懇託安置的單位，紛紛拒收」。最終，188隻狗歷經舟車往返，再度由苗栗縣動物保護防疫所接回。鍾東錦坦言，苗栗收容所依法有數量上限，雖能購置新籠暫緩空間問題，但新聞熱度一時，領養的怕寥寥可數，最終可能有大半的毛孩子老死籠中。

鍾東錦喊話，「你們可以罵我，罵夠了之後，請來這裡看看這些孩子們，收容所只是讓牠們活著，但籠子裡的歲月，充滿呆滯與空洞，也許是個有食物的地方，但並不是家，毛孩子們，還沒走出噩夢。」

「新聞這麼大，好人這麼多，我們已經陸續為毛孩子們做好節育，汪汪隊長們，請準備出動。」鍾東錦說，他們正在為這些毛孩梳洗、節育，邀請大家移動腳步前來，張開雙手，帶著牠們一起打開真正家的大門，「把炮火留在這裡，把腳步移動到銅鑼，輿論讓這個事件被看見，也希望眾人的愛心與力量，可以為牠們圓夢」。

