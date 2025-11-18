人人犬舍200隻狗淪剪聲帶 米可白、潘慧如氣憤出手了

潘慧如今出席HI-Q PETS毛孩記者會，提到自己跟米可白有委請動保協會去認養人人犬舍的毛孩。(記者胡舜翔攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕苗栗縣公館鄉「人人犬舍」爆發違法繁殖、超養與大批犬隻遭剪聲帶後，風波延燒近1個月，輿論壓力不斷升高。縣府廢止犬舍營業執照並沒入273隻犬隻，動防所後續將85隻7歲以上犬隻帶回收容，其餘188隻則轉往持有許可證的寵物業者，但這樣後續安置方式再度引爆爭議，挨轟「只是換地受苦」，潘慧如今出席HI-Q PETS毛孩記者會，提到自己跟米可白有委請動保協會去認養人人犬舍的毛孩。

潘慧如指出，這活動主要是米可白發起請求，她從旁協助，第一階段是救援14到16隻狗，領養出來後，2人會負責募款狗狗的醫療費用、協助送養。

另外，潘慧如9歲的雪納瑞「雪寶」日前因嘴邊以及背上長出腫瘤，加上距離上次洗牙已有6年，潘慧如便趁洗牙時一併處理嘴邊腫瘤。潘慧如透露雪寶嘴邊的腫瘤原本小小一顆、肉色，近期卻明顯變大、顏色轉黑，讓她相當擔心。雖然醫師認為「能不動手術就不動手術」，但她思考後仍決定切除，「做了我比較安心。」

手術費用共約2萬元，包括全口X光、麻醉、生命監控、洗牙與腫瘤切片。術後第三天，她觀察到雪寶變得異常安靜，「牠很能忍痛，不太會叫，好像變成另一隻狗。」但她自豪雪寶的代言跟人氣比她高，出門買菜時，後面有人喊「雪寶耶！」本尊潘慧如反而無人認出，「牠的代言比我還多，代言費都在我口袋。」好友甚至會包50元紅包給雪寶，她還會對狗兒說：「你又有雞腿可以吃了。」

而潘慧如也有經營寵物旅館，營業額逐年成長，但也坦言副業經營比想像中辛苦，「人事、營運狀況都很困難，我是新人，沒想過的事都發生了。」因收費比同行高，之前也不額外餵食收取保健品或加餐等費用，只求讓毛孩像在家一樣安心，因此客人要求也越來越多，「像是每天要吃一顆蘋果。」

她也曾遇過飼主帶生菜、生肉要求每日現做鮮食，她避免寵物保母負擔過重，旅館甚至訂出「不能動刀、不能動火」等新規範。

