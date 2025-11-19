人人犬舍85隻7歲以上、遭割聲帶毛小孩現開放領養 政府籲飼主要終養

苗栗縣公館鄉人人犬舍爆發違法繁殖、割除小狗聲帶事件，縣府動物防疫所所長已遭懲處拔官。而沒入273隻品種犬，其中第一批有85隻7歲以上小狗，經過絕育、植入晶片後開放認養，如果同1隻小狗有2人以上登記，將採用抽籤決定飼主。

人人犬舍遭沒入的85隻小狗開放各界認養，這些小狗包含約克夏、吉娃娃、貴賓等品種犬，都已經7歲以上，但幾乎所有小狗的聲帶都已經被割除。10點開始陸續有民眾到苗栗縣動物防疫所，來尋找有緣的狗狗，如果同1隻小狗有2人以上登記，將採用抽籤決定飼主。

民眾到苗栗縣動物防疫所認養小狗。圖／台視新聞

人人犬舍業者為了繁殖販售品種犬，不但超養，還違法剪除聲帶，遭苗栗縣政府開罰480萬元並撤銷執照。而犬舍內共273隻毛小孩全數沒入，其中6歲以下犬隻原本送往取得許可證的寵物業者，卻遭動保團體質疑讓毛小孩再度成為繁殖工具，因此全數再運回苗栗收容所，開放民眾來認養。

這起違法割除毛小孩聲帶的案件也讓苗栗動物防疫所所長遭懲處拔官，主責單位農業處長自請處分。苗栗縣政府指出，飼主若無動保裁罰在案的話就能認養小狗，也提醒領養毛小孩的飼主，務必要做到領養等於終養、不離不棄，其他還有173隻毛小孩也將在絕育手術後，分批舉辦公開領養。

苗栗／張興傑 責任編輯／施佳宜

