人人都是提示工程師 旭榮集團透過EgentHub打造傳產 AI 實戰示範廠
產業中心/綜合報導
在面對全球製造業的轉型浪潮中，旭榮集團自 2024 年起啟動企業級 AI Agent 導入計畫，率先由台北總部展開，短時間內即在業務、採購、人資等部門建立起多項具體應用場景與工作流程，成功驗證生成式 AI 技術在實務中的價值。這項成果也逐步向海外擴散，並於同年延伸至越南與柬埔寨廠區，展開工廠端的 AI 導入行動，聚焦於生產現場、品管、出貨、採購等流程場景，推動製造現場走向數位化與智慧化。
從操作到共創 實戰培訓讓一線員工成為「提示工程師」
今年 10 月，由智慧方案（Intellicon）營運長陳旻筠親自帶隊前往旭榮集團越南福東廠，舉辦為期數日的「AI Agent 開發實務工作坊」，從實際工作流程出發，帶領各部門成員一步步拆解日常任務、撰寫提示詞、測試與優化。
現場共超過60位來自製造、技術、人資、採購、廠務等部門的幹部與實作人員參與，在短短七天內成功建置出超過20支實用型 AI Agent，涵蓋從裝箱單、進度追蹤、假勤查詢、合約核對、自動報表等場景。
這場培訓讓參與者深刻體驗到：只要掌握對流程的理解與問題意識，每位同仁都能成為提示工程師（Prompt Engineer），讓 AI 真正服務於第一線工作流程。
超過 2000 小時人工作業自動化 每一支 Agent 都來自現場痛點
越南福東廠在導入初期聚焦於「高重複、需人工比對、流程跨部門」的工作場景，透過 EgentHub No-Code 平台，由非工程人員主導完成 AI Agent 設計與上線。實際導入效益如下：
1.生產裝箱單生成工作效率增加30%
2.樣品追蹤報告由 4 小時人工比對，縮短為即時查詢
3.採購合約核對從每週需投入的人力，減少20%工時
4.SDS 化學報表自動填寫節省人工處理時間約 95%
5.假勤查詢、外籍人員 FAQ 查詢由人資回覆改為 AI 自動應答，節省 80% 人力時間
截至目前，越南廠區每月可節省逾2000小時重複性工時，真正將 AI 從概念轉化為組織生產力的延伸。
導入的不只是工具 更是一套持續優化 AI SOP
每支 AI Agent 的誕生都對應到明確任務與 SOP，並由部門人員親自撰寫提示、測試回應與資料連結，這不只是單次專案，更是一種組織內部知識標準化與流程重構的開始。
智慧方案（Intellicon）營運長陳旻筠表示：「旭榮越南廠展現的不只是技術導入能力，而是部門主動釐清問題、結構知識、實作提示詞的內建能力。這樣的能力才是真正能讓 AI 成為長期資產的關鍵。」
旭榮接下來也將在柬埔寨、大陸等地推廣相同模式，讓 AI SOP 成為每個廠區的共同語言，加速複製成功經驗，實現數據驅動決策與智慧工廠的願景。
智慧方案（Intellicon）創立於2024年，於 2025 年 4 月成為 NVIDIA 新創計畫成員，AI 代理管理平台 EgentHub 為主要產品，領先推動企業訂製專屬的 AI Agents 並已導入逾百家企業，涵蓋紡織、製鞋、金屬加工、精密機械、工具機、電子製造、石化塑膠等產業。
