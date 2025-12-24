人人都能打瘦瘦針？5大族群不適用 專家示警：恐害胰臟炎

生活中心／倪譽瑋報導

近期在社群有討論度的瘦瘦針是什麼？它有抑制食慾的作用，被部分人拿來用於減肥。營養師高敏敏發文統整，誰不適合用瘦瘦針、瘦瘦針副作用等，點名腸胃有問題、有胰臟炎病史者等5類人「真的不建議嘗試」，小心造成消化不順加劇、胰臟炎復發或惡化等問題；同時也針對各族群推薦一些減肥有效方法。

瘦瘦針是什麼？

腸泌素GLP-1類藥物被稱為「瘦瘦針」，它可以模擬天然腸泌素，讓身體有飽足感、延遲胃排空，可幫助使用者控制血糖，原先用於第二型糖尿病治療，但因為其控制食慾的效果，近年被視為快速減重的神針。

誰不適合用瘦瘦針？瘦瘦針副作用？

高敏敏指出，瘦身方式要看身體適不適合，不是所有族群都能用瘦瘦針，可能會對身體造成負擔，她直言「當一種方法需要你承擔風險，那它就不該是唯一選項」點名以下5族群需要特別注意瘦瘦針的使用。

懷孕、哺乳中的人

懷孕或哺乳中的女性，身體的任務是供應足夠營養給胎兒或嬰兒，瘦瘦針可能影響食慾，導致進食量下降、營養攝取不足，可能影響胎兒發育與乳汁品質。

有藥物過敏史的人

瘦瘦針屬於處方藥物，會影響腸胃與神經訊號，若本身對藥物或注射劑敏感，使用瘦瘦針可能出現皮膚反應、腸胃不適，甚至全身性過敏，須留意風險。高敏敏強調，「這類反應並非單純不舒服，而是可能造成身體長期負擔」。

曾有甲狀腺髓質癌或家族史

高敏敏指出，甲狀腺與全身代謝調控密切相關，瘦瘦針的部分成分可能干擾內分泌訊號傳遞，不建議高風險族群用它作為減重工具，應優先選不干擾內分泌的方式。

嚴重腸胃道疾病者

瘦瘦針會延緩胃排空、改變腸胃蠕動節奏，對腸胃功能正常的人是抑制食慾、有助減重；對胃排空異常、腸阻塞、長期胃脹氣的人來說，恐讓消化不順加劇，導致腹脹、噁心、進食困難。

有胰臟炎病史者

高敏敏說明，胰臟對刺激非常敏感，有胰臟炎病史者，瘦瘦針可能影響胰臟消化激素分泌、增加代謝負擔，進而提高疾病復發或惡化的風險。

瘦瘦針非唯一減肥有效方法 營養師推安全方案

高敏敏指出，懷孕者還是要規律進食、維持能量穩定，也可每天散步或伸展促進循環；藥物過敏者，建議吃原型食材，避開加工食品、重口味、高添加物，也可以走路或瑜伽取代激烈運動；甲狀腺問題者，需吃適量澱粉穩定代謝，同時每餐補充蛋白質、維持肌肉量，建議每週2到3次規律阻力訓練。

嚴重腸胃問題者，享瘦身建議從少量多餐、降低腸胃刺激做起，也應以熟食取代生食，運動上可慢慢增加日常活動量；有胰臟炎病史者，應控制油脂攝取、用餐定時定量、避免暴食，以降低胰臟負擔，也可每天走路或輕量活動。

