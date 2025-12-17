人人都能是兵長！《魔物獵人 荒野》卡BUG 雙刀砍龍變戰鬥陀螺

（記者許皓庭／綜合報導）Capcom 旗下大作《魔物獵人 荒野》（Monster Hunter Wilds）昨（16）日釋出第四次免費大型更新，備受老玩家期待的經典古龍「巨戟龍」正式回歸。然而，隨之而來的卻是一個令人啼笑皆非的遊戲 BUG。玩家發現，使用雙刀武器攻擊巨戟龍時，竟會觸發判定異常，導致獵人如同黏在龍身上一般隨之飛天旋轉，荒謬畫面引發社群熱烈討論。

圖／Capcom 旗下大作《魔物獵人 荒野》（Monster Hunter Wilds）昨（16）日釋出第四次免費大型更新。（翻攝 Monster Hunter Wilds 網站）

此次更新後，社群平台 X（原推特）上湧現大量玩家分享的實測影片。根據影像內容顯示，當巨戟龍準備振翅升空之際，若雙刀玩家恰好針對其弱點發動「集中攻擊」，角色竟不會隨著攻擊動作結束而落地，反而會像強力膠般吸附在魔物身上。隨著巨戟龍飛向高空，獵人也跟著在空中高速旋轉，宛如一顆人體「戰鬥陀螺」，且在滯空過程中還能持續對魔物造成傷害，意外創造出另類的「無限空戰流派」。

這違背物理常識的畫面迅速在網路上瘋傳，逗樂大批玩家。許多網友紛紛留言吐槽，笑稱這根本是「最新的修仙遊戲」或是「立體機動裝置操作超越《進擊的巨人》里維兵長」。更有熱愛機器人動畫的玩家引用經典台詞，戲稱這是「天元突破」與「紅蓮螺巖」再現，直呼雖然《魔物獵人》標榜寫實生態，但這簡直是「物理學奇蹟」。儘管這明顯是物理引擎判定的錯誤，但在官方修復前，這個「美麗的錯誤」已成為獵人們在狩獵巨戟龍之餘的最大樂趣。

