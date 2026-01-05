一人份晚餐食譜8道！自己料理不是孤單 是把生活照顧好的能力

編輯/鄭欣宜撰文

一個人吃飯，曾經被貼上很多奇怪標籤，好像只要不是兩人以上的餐桌，就自動帶點寂寞濾鏡。但真的開始自己下廚之後，妳會發現一人份料理跟孤單一點關係都沒有，它比較像是一種生活技能解鎖。不是為了省錢、不是因為沒人陪，而是因為妳很清楚，今天的自己值得被好好餵養。超愛煮飯的小編，要跟女孩們分享，8道一人份晚餐食譜，讓妳獨自一人也能吃得很開心。

自己一個人煮飯吃飯也不要將就隨便煮，妳值得被好好對待。圖/123RF圖庫

1. 奶油蒜香雞腿排：下班後也能快速滿足的安全牌

食材：去骨雞腿排1塊、蒜末1小匙、奶油10克、鹽與黑胡椒適量

作法：平底鍋不放油，雞腿排皮朝下煎至金黃酥脆後翻面，加入蒜末與奶油，小火拌至香氣出來，最後以鹽與胡椒調味即可。配燙青菜就很完整。

2. 醬燒豆腐丼：溫柔又不敷衍的植物系主餐

食材：板豆腐半盒、醬油1大匙、味醂1大匙、糖1/2小匙、白飯1碗

作法：豆腐切厚片煎至表面微焦，加入醬油、味醂與糖，小火收汁後鋪在白飯上即可。

3. 蕃茄牛肉燉菜：煮一次吃兩餐的安心感

食材：牛肉塊150克、蕃茄2顆、洋蔥半顆、馬鈴薯1顆、蒜1瓣、鹽適量、肉桂葉少許

作法：牛肉略煎上色，加入洋蔥、蒜炒香，放入蕃茄與適量水和馬鈴薯塊，放入肉桂葉小火燉40分鐘至1小時，等到肉質軟爛，加鹽調味，起鍋前撒點新鮮迷迭香點綴即可。

蕃茄牛肉燉菜，燉一鍋可以吃兩到三餐，美味又方便。圖/123RF圖庫

4. 青醬雞胸義大利麵：一人廚房的經典練功題

食材：義大利麵80克、蒜片2瓣、橄欖油2大匙、青醬適量、雞胸肉一片、辣椒乾少許、鹽少許

作法：雞胸煎熟切片備用，麵煮至八分熟，另起鍋加橄欖油炒蒜片與辣椒，加入少量煮麵水與麵條拌勻，加入青醬和鹽巴調味即可。

青醬雞胸義大利麵色香味俱全，青醬的清香與雞肉的鮮嫩融合一起。圖/123RF圖庫

5. 日式親子丼簡化版：一鍋到底的溫柔路線

食材：雞胸或腿肉100克、洋蔥1/4顆、蛋2顆、醬油1大匙、糖1/2小匙、水50ml

作法：雞肉與洋蔥加水與調味料煮熟，淋上打散的蛋液半熟即可，鋪在白飯上食用。

6. 焗烤馬鈴薯：把剩菜變成期待

食材：馬鈴薯1顆、牛奶50ml、起司適量、鹽和胡椒少許

作法：馬鈴薯煮熟切塊，拌牛奶與調味料，鋪起司後以200°C烤10–15分鐘至金黃。

7. 鮭魚奶油燴菠菜：一盤就很滿足

食材：鮭魚1塊、菠菜一把、奶油10克、牛奶50ml、鹽巴少許

作法：鮭魚煎熟取出，原鍋放奶油炒菠菜，加牛奶略煮，放回鮭魚調味即可。

8. 簡單蛋炒飯：情緒低落時的救援餐

食材：白飯1碗、蛋1顆、蔥花少許、鹽少許

作法：蛋炒散後下飯快炒，撒蔥花與鹽即可，簡單卻很安定。

也可以使用冷凍海鮮與冷凍蔬菜，創造出豐富多彩的海鮮蛋炒飯。圖/123RF圖庫

結語

自己料理從來不是因為沒選擇，而是因為妳有能力選擇怎麼照顧生活。一人份料理不是孤單的象徵，而是一種對自己負責的日常練習。當妳願意為自己準備一頓剛剛好的餐，生活也會慢慢回應妳同樣的溫柔。

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】