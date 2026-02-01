人來熟社牛貓？師傅修洗衣機小貓「硬跟風」讓主人超無奈

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名飼主分享自家貓咪的「社牛」行為引起網友共鳴，這隻小貓在維修師傅上門時，不僅完全不怕生，還主動貼近、全程「監工」，甚至出現貓咪彷彿騎在師傅身上的錯位畫面，讓不少人直呼第一次看到對陌生人如此熱情的小貓，笑稱根本是「自來熟天花板」。

該名飼主表示，當天師傅到府檢修洗衣機時，家中貓咪不但沒有躲起來，反而主動靠近觀察，因此形成了十分有趣的畫面，師傅正專心地檢查設備，而貓咪則在身旁忙著「檢查師傅」，一邊確認氣味、一邊貼身觀察，完全沒有距離感。

(示意圖/Unsplash)

類似情況也出現在其他家庭，有貓咪在師傅安裝燈具時直接躺在對方面前翻肚示好，還有貓咪在師傅蹲地施工時，默默站在後方「撐住」對方，彷彿深怕師傅跌倒，甚至還有小貓為了看清修理的過程，不惜鑽進機器旁，展現十足好奇心。

相關貼文曝光後，立刻引來大量網友留言與討論，有人笑說這些貓咪上輩子的身分可能是維修工，也有人調侃師傅「一邊幹活一邊被迫吸貓」，更有鏟屎官分享，自家上次洗衣機維修時，愛貓也是全程陪同監工，社牛屬性直接拉滿。