人們坦承會瞞著另一半偷偷花錢

[Getty Images]

一項新報告發現，英國成年人正在對伴侶隱瞞自己在美容產品、賭博和加密貨幣等方面的開銷，這是一種「秘密消費」模式的一部分。

根據投資平台「AJ Bell」和民意調查機構「Opinium」的研究，超過一半處於戀愛關係中的成年人會在各種產品上進行秘密消費。

這項針對4,000名成年人的調查顯示，在過去一年中，男性在伴侶不知情的情況下平均花費了2,545英鎊。

調查發現，相比之下，女性的秘密消費平均為1,769英鎊。

廣告 廣告

對男性和女性而言，最常見的秘密消費項目都是服飾——有20%的男性和35%的女性表示自己曾在這方面花錢不告訴伴侶。

對有伴侶的女性來說，美容產品是其次最常見的秘密消費項目，四分之一的女性表示自己曾偷偷購買這類產品。

男性表示，除了服裝之外，他們最常見的秘密消費是購買香菸和酒精等不良嗜好，五分之一（19%）的男性表示他們曾經瞞著伴侶購買過這些商品。

研究還發現，男性更有可能將現金用於賭博，或者在不告訴伴侶的情況下向親友送禮。

相較於年長世代，Z世代（1997至2012年間出生的人）在消費方面更為「神祕」，他們在過去一年中的秘密消費平均為4,303英鎊。

與此同時，55歲以上人群在同一期間的秘密花費平均僅為384英鎊。

「AJ Bell」的個人理財總監羅拉·蘇特（Laura Suter）表示，少量的秘密消費「聽起來或許無傷大雅」，但也可能凸顯出「伴侶之間在如何管理、討論及規劃財務方面存在更大的問題」。

她表示，偷偷花錢可能會讓「準確制定預算，或規劃購房、建立應急基金以及為退休儲蓄等長期目標變得困難」。

蘇特女士警告稱，人們聲稱的花費與實際花費之間的差距，「很可能是導致夫妻財務摩擦最快的途徑之一」。

她補充道：「歸根結底，你不需要每次買咖啡或做美甲都向伴侶匯報，但重大開銷、經常性的習慣消費，或任何可能破壞共同財務計劃的事情，都應該拿出來討論。」

金融專家艾奧娜·貝恩（Iona Bain）則表示，夫妻雙方保持一定程度的財務獨立可能是「非常明智的」。

但貝恩女士也警告，有些伴侶互相隱瞞開銷，「是因為他們未能在早期階段坦誠地交流各自的價值觀和優先事項，而且他們內心深知伴侶不會認同這些花費」。

「這種行為雖可理解，但長遠來看實際上會製造更多衝突，因為如果不誠實交代花錢方式，就不可能共同完成買房或生兒育女等大事，」她補充說。