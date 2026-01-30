人倫悲劇！台中狠母「疑餵安眠藥」 6歲、3歲幼子送醫不治

台中凌晨發生母親殺兩子命案。（圖／報系資料照）

台中市西區今（31日）發生震驚社會的殺子案件，一名30多歲女子疑似餵食兩名年幼兒子安眠藥，警消凌晨1時30分獲報趕抵時，發現兩名男童皆已失去意識，雖分別送醫急救，最終宣告不治。母親情緒極度激動，現場由轄區警一分局員警實施管束，全案正進一步釐清中。

警方調查指出，兩名男童皆為該名女子的親生兒子，但生父不同。案發前，女子曾主動撥打電話給友人，通話內容充滿負面情緒，友人察覺異狀後，立即趕往母子同住的住處查看，赫然發現兩名男童已無呼吸心跳，隨即報警並撥打119求助。

廣告 廣告

消防人員到場時，確認兩名男童皆已無生命跡象，雖緊急送醫搶救，仍無法挽回生命。警方初步勘查現場，未在男童身上發現明顯外傷，但在住處內找到可疑藥物，初步不排除母親餵食藥物導致死亡，相關藥品已列為重要證物。

據了解，該名母親本身罹患疾病，案發當下精神狀況不穩，且出現攻擊傾向。為避免發生危險並利於後續處置，警消人員合力將其四肢固定後，送往中國醫藥大學附設醫院進行強制治療與觀察。警方目前尚無法完成正式筆錄，實際犯案動機仍有待進一步調查。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

老闆手腕痛新同事「一句話收服」全場震撼 網讚：觀察力驚人

丟包害死政大高材生寒假還要出國 BOLT司機改25萬元交保

Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補