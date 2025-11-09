人倫悲劇！彰化46歲女疑殺70歲母 後墜樓「頭顱破裂」身亡
彰化發生天倫憾事！一名46歲賴姓女子疑似在家中殺害70歲母親後，不明原因從頂樓墜落，嚇得管理員報案。警方到場時，賴女及母親皆身亡，賴母並已屍僵，現場留有榔頭、水果刀。全案詳情仍待調查釐清。
南校街一處大樓中午約12時傳出異常聲響，管理員約下午3時前往察看，發現有人墜樓，立即報案。救護人員抵達時，墜樓的賴女下肢開放性骨折、頭顱破裂，沒呼吸心跳及意識，明顯死亡。
警方隨後進入賴女住處，發現賴母倒臥家中，也明顯身亡，呈現屍僵，現場留有榔頭、水果刀，將深入調查事發原因及確切死因。
《太報》關心您，再給自己一次機會
‧安心專線：1925（24小時）
‧生命線：1995
‧張老師專線：1980
