人倫悲劇！東京狠母殺害3兒輕生 警方破門丈夫哭癱腿軟…妻子兒子全亡

國際中心／洪正達報導

東京一名母親親手殺害3名小孩後輕生。（示意圖／unsplash）

日本東京19日發生一起慘絕人寰的滅門命案，一名36歲母親分別與9歲、11歲、16歲的3名兒子分別倒臥家中各處，警方獲報趕來確認4人已明顯死亡，同時確認沒有外力入侵跡象，全案正朝母親帶著孩子輕生的的方向偵辦中。

根據當地媒體報導，19日傍晚5點半左右，父親回到家，發現玄關門遭到鏈條加以上鎖驚覺有異，立刻通報警方到家處理，後來經破門後發現母子4人已經倒臥屋內，已明顯死亡。

警方透露，當時母親與長子被發現的地點在2樓房間地板，頸部有被利刃穿刺的傷痕，一旁還有沾血的斧頭及菜刀，另3名小孩則倒臥在2樓臥室床上，頸部則有勒痕。



警方初步調查，由於現場沒有外力入侵跡象，門窗也沒有被破壞，該案初步可能為父母親帶著孩子輕生，但目前還是要釐清犯案動機中。





不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

