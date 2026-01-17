人倫慘劇！美11歲男童生日當天「槍殺父親」

▲美國賓州一位11歲男童克萊頓（Clayton Dietz），日前在自己生日當天槍殺了42歲養父道格拉斯（Douglas Dietz），理由竟然只是不滿遊戲主機任天堂Switch被沒收。（示意圖／記者周淑萍攝）

[NOWnews今日新聞] 美國賓州一位11歲男童克萊頓（Clayton Dietz），日前涉嫌在自己生日當天槍殺了42歲養父道格拉斯（Douglas Dietz），理由竟然只是不滿遊戲主機任天堂Switch被沒收，讓當地社區相當震驚。

根據《CNN》報導，由賓州媒體取得的法庭文件得知，這起命案發生在13日凌晨，道格拉斯的妻子對警方表示，當時自己正在睡覺，突然被一聲巨響驚醒，並聞到類似煙火的味道。她推了推睡在身旁的丈夫，對方毫無反應，之後聽到像是水滴落下的聲音，開燈察看才發現是道格拉斯的血正在滲入床單。

廣告 廣告

克萊頓隨後走進臥室大喊「爸爸死了」，現場也有警員聽到克萊頓對母親說「我殺了爸爸」。道格拉斯夫婦是在2018年收養了克萊頓，至今已經撫育克萊頓大約7年。警方表示，案發當天正是克萊頓的生日，道格拉斯夫婦倆在午夜過後不久替克萊頓唱生日歌，隨後上床睡覺，怎麼也沒想到之後會發生槍擊案。

克萊頓對警方供稱，當天和父母度過了愉快的一天，但是「當爸爸叫他該去睡覺時，他感到生氣」。克萊頓說自己從父親的抽屜裡找到鑰匙，打開保險箱，本來是想找回之前被沒收的Switch，結果克萊頓卻從保險箱取出槍枝、裝上子彈，走到道格拉斯床邊朝他頭部開槍。

警方問克萊頓在開槍時是否清楚將會發生什麼事，克萊頓說「我很生氣，沒有想那麼多」，但克萊頓承認他內心就是想對父親開槍。克萊頓已被逮捕，目前羈押在當地監獄，面臨謀殺罪起訴，預計將於22日出庭接受初步聆訊。

當地居民表示，對道格拉斯夫婦一家並不熟，但是道格拉斯夫婦平常很安靜，看起來很和善，從沒想到會發生這種事。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

KK園區被剷平無用？「KK園區2.0」現蹤泰柬邊境 宛如巨大監獄

諾貝爾獎被轉贈並非首見！最爭議的一次與納粹德國有關

超級好朋友！義大利總理梅洛尼與高市早苗自拍 親曬AI動畫風合照