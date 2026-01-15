人像拍攝樣張出爐，HONOR Magic8 Pro Air 影像實力官宣

文章來源：Qooah.com

HONOR 官方正式展示了 Magic8 Pro Air 的實拍樣張，並著重強調新機實現了「從23mm到148mm全焦段覆蓋」，無論遠近場景都能從容應對。

根據官方介紹，HONOR Magic8 Pro Air 搭載 1/1.3吋大底主鏡，並配備一個 6400萬像素的潛望式長焦鏡頭。該機在主鏡、廣角及長焦所有焦段上均支援精准補光功能，保障了不同光線條件下的成像品質。

綜合目前已知的消息，這款型號為 LDY-AN00 的新機將搭載天璣9500 處理器，提供 16GB+512GB 等多種版本，並支援 16GB 擴充 RAM。其內置 5500mAh 青海湖電池，屏幕解像度為 2640×1216，同時配備 HONOR 自研的能效增強處理期 HONOR E2。

外觀方面，Magic8 Pro Air將推出仙紫、輕橙、羽白、影黑等多種配色。此外，新機還搭載超聲波指紋識別功能，支援滿級防水與2D人臉解鎖。