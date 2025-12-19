一人兩校血案！布朗大學槍手身亡 調查證實再殺馬省理工教授

美國官員週四證實，上週末震驚世界的布朗大學大規模槍擊案嫌疑人，已因自殺身亡。 圖:翻攝自X帳號@anadoluagency

[Newtalk新聞] 美國官員週四證實，上週末震驚世界的布朗大學大規模槍擊案嫌疑人已經身亡。調查人員並確認，該名嫌犯在布朗大學犯案後兩天，另於麻省理工學院（MIT）教授住處行兇，造成第二起命案。

據《路透社》報導，警方指出，兇嫌為 48 歲的葡萄牙公民克勞迪奧．內維斯．瓦倫特（Claudio Neves Valente）。其遺體周四晚間在新罕布什爾州塞勒姆一處儲物租賃設施內被發現，該設施為其上月所租用。現場發現兩把槍枝，其中包括一把警方認定用於犯案的 9mm 手槍。

廣告 廣告

根據調查，瓦倫特二十多年前曾在布朗大學攻讀物理學博士，並與遭槍殺的 MIT 教授、47歲的努諾．盧雷羅（Nuno Loureiro）同為葡萄牙籍同學，1995—2000 年間就讀於同一學術課程。儘管兩人背景存在交集，當局坦言，犯案動機至今仍無法釐清。

羅德島州總檢察長內羅納（Peter Neronha）在普羅維登斯舉行的記者會上表示：「我們不知道為什麼是現在、為什麼是布朗大學、為什麼是這些學生，也不知道為什麼是這間教室。」

警方宣誓書指出，12 月 13 日，瓦倫特闖入布朗大學工程與物理系一棟教學大樓，持 9mm 手槍至少開火 44 次，造成 2 名學生死亡、9 人受傷。官方表示，隨後他前往盧雷羅位於麻州布魯克萊恩的住處，將其槍殺後逃逸，引發長達五天的跨州追緝行動。

12 月 13 日，瓦倫特闖入布朗大學工程與物理系一棟教學大樓，持 9mm 手槍至少開火 44 次，造成 2 名學生死亡、9 人受傷。 圖 : 達志影像／路透社

美國檢察官弗利（Leah Foley）指出，相關證據顯示，居住在邁阿密、持美國合法永久居民身分的瓦倫特，確實涉入 MIT 教授命案。她透露，瓦倫特刻意使用較難追蹤的手機，未使用與其姓名相關聯的信用卡，並更換租賃車輛的車牌以躲避查緝，「他非常擅長掩蓋自己的行蹤」。

調查單位拒絕公開全部證據細節，但表示監視器畫面曾拍到瓦倫特駕駛的租車出現在盧雷羅住家附近，且與其手機相關的IP位址，亦在案發當天於該區域上網。

警方追查進展的一大關鍵，來自一名目擊者提供的線索。普羅維登斯警察局長佩雷斯（Oscar Perez）表示，該名男子在槍擊案發生前數小時，曾在布朗大學教學樓洗手間內見到瓦倫特，因覺得行徑可疑而一路尾隨，並目睹他打開租賃車輛，進而記下車輛外觀與車牌資訊。警方循線比對監視器畫面，最終鎖定嫌犯身分。

警方指出，案發當天的影像顯示，瓦倫特戴著面具犯案，並徒步逃離現場。由於教學大樓及周邊監視器有限，調查高度依賴民宅監視影像與倖存者描述，並曾多次公布嫌疑人畫面，呼籲民眾協助辨識。

此案也迅速引發政治效應。川普政府強調瓦倫特的永久居民身分，並以此為由，宣布暫停多元化移民簽證（綠卡抽籤）制度。國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在社群平台Ｘ發文痛批：「這個罪大惡極的人，根本不該被允許進入我們的國家。」她並表示，將立即執行總統指示，暫停該計畫，「確保不再有美國人受到這項災難性制度的傷害」。

目前，當局認定瓦倫特為單獨犯案，相關調查仍在持續進行中。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

千金有望接班金正恩？ 照片中金主愛「這舉動」引國際熱議

加拿大對我課鋼鐵關稅恐損失逾17億！經貿辦：在WTO架構下提諮商