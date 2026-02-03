一人分飾多角涉網路販毒 中市警跨區高雄查獲送辦

（中央社記者蘇木春台中3日電）柯姓男子涉嫌在網路販毒，台中警方循線偵辦，去年7月間到高雄市將其逮捕並查獲毒品，且查出柯男為避免警方查緝，一人分飾多角扮演上游供應商仍被查獲，已遭檢方偵辦起訴。

台中市警察局刑事警察大隊今天表示，偵查第一隊去年間網路巡邏時，發現有疑似毒品交易案件，經深入追查發現32歲柯男涉有重嫌，立即成立專案小組調查偵辦。

案經警方蒐證完備後，民國114年7月16日循線前往高雄市，趁柯男進行毒品交易時實施圍捕，共查獲第三級毒品咖啡包10包、愷他命1包及手機等相關證物。

廣告 廣告

警方查出，柯男為規避警方查緝，並深怕交易過程遭「黑吃黑」，企圖虛張聲勢佯裝幕後有販毒集團支撐，在不同的通訊軟體上切換「虛擬分身」，一人分飾兩角，敲定面交的時間、地點及付款細節，訊息充滿暗語等內容。

全案警詢後，將柯男依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送橋頭地方檢察署偵辦，檢方已於去年11月14日依法起訴。（編輯：李錫璋）1150203