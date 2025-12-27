人到中年仍有「戀愛腦」的3大星座男：愛得投入，也懂得保留自己

不少人認為「戀愛腦」只存在於年輕時，隨著年紀增長，感情自然會趨於平淡。不過有些星座男性，即使步入中年，依然願意為伴侶付出心力，把對方放在心上，同時也能守住界線，愛得投入卻不失理性。

獅子座：熱情依舊，但更懂分寸

走到中年的獅子座，少了年輕時的張揚，卻保留對感情的熱度。他們不再著迷於表面的浪漫，而是把關心落實在生活細節裡，例如記住伴侶的飲食習慣、支持對方的工作選擇。這份付出帶著成熟後的穩定感，但並非毫無原則。獅子座不會為了感情放棄原本的事業與生活圈，也不會一味迎合對方，遇到爭執時傾向用溝通取代情緒，讓照顧與界線同時存在。

廣告 廣告

天蠍座：深情仍在，多了自覺

天蠍座年輕時往往愛得用力，中年後則更懂得拿捏分寸，他們依然願意為伴侶付出，但會刻意維持關係的平衡。對方隨口提到的需求，他們會記在心裡；伴侶忙碌時，也會默默補上照顧。這樣的用心並非衝動，而是經過思考後的選擇。

雙魚座：浪漫不減，也重視現實

中年的雙魚座，逐漸在理想與現實之間找到位置。他們仍然相信感情的美好，卻更清楚感情需要經營，會規劃旅行、準備驚喜，也會同時考量生活開銷與未來安排。對雙魚座而言，浪漫不只是情緒表達，而是願意把生活一起規劃進去。

延伸閱讀

被這些星座愛過，才會感覺到什麼叫「偏愛」！巨蟹永遠第一個為你站出來

戀愛甜、婚姻難！這3個星座男適合談戀愛，卻未必適合走進婚姻