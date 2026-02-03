人到中年 中醫：食用枸杞緩解乾眼症

人到中年，身體機能逐漸走下坡，眼睛也不例外。中醫師陳潮宗指出，人過了40歲後，乾眼症發生率明顯上升，台語常說「上卌袂攝」，說明人到中年後不僅體力下降，心理也不如年輕時充滿衝勁，身心都進入轉變期，緩解乾眼症，中醫的食補及穴道按摩，都能達到輔助改善效果。

陳潮宗說，隨著年齡增加，人體淚腺分泌油脂與水分逐漸減少，眼睛表面的保護層變薄，當眨眼或閉眼時，眼角膜因潤滑不足容易受到摩擦，進而出現乾澀、刺痛、發炎等不適症狀，這是中年族群常見乾眼困擾的主因。

乾眼症與「肝腎不足」有關。陳潮宗說，可透過中藥調理改善，「枸杞」便是常見選擇。枸杞具有補腎養肝、明目作用，有助提升眼睛的滋潤度，減緩乾澀不適，可適量泡茶或入菜食用。

穴道按摩也是簡單護眼保健方式。陳潮宗指出，位於眼尾的「絲竹空穴」與眼睛內側的「瞳子髎穴」，透過輕柔按壓刺激淚腺分泌，可促進眼部循環，緩解乾眼症狀。

若是乾眼症情況持續或嚴重影響生活，仍應及早就醫，避免延誤治療。

