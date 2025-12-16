人到晚年別將就！精神科醫揭密「熟齡離婚」成趨勢：這年齡開始遽增

越來越多熟齡女性明明沒病，但只要丈夫放假或在家時，就渾身不對勁，這就是近來掀起廣泛討論的「丈夫在家壓力症候群」。精神科醫師和田秀樹於《明明沒病，一看到老公就不舒服》一書中分享「熟齡新生活運動」，不黏不離才是熟齡夫妻最完美的關係。以下為原書摘文：







熟齡離婚成為趨勢



學歷、收入、外貌等條件往往是我們年輕時擇偶的條件之一。然而，當婚姻生活真正展開後，才會漸漸發現彼此觀念不合、聊不起來等相處上的落差，讓關係變得難以維持。

廣告 廣告

一般來說，如果夫妻之間本來就相處融洽，隨著年齡增長，感情通常不會出現太大變化；但如果一開始就彼此不對盤，關係也很難隨時間自然改善。若已經一起生活了20年，還是覺得合不來，那麼期待日後關係突然變好，幾乎是不可能的。

長期處於這樣的狀況，不僅讓家中氣氛壓抑，對心理與生理健康也會造成負面影響。如果對方的存在只讓你感到壓力與痛苦，與其勉強自己繼續過這樣的生活，不如以退休為契機，選擇熟齡離婚，也是種選項。

所謂熟齡離婚，雖然沒有明確的法律定義，但一般泛指婚姻關係持續超過20年的離婚。根據統計，在日本目前約每4對離婚夫妻中，就有一對是熟齡離婚，且這個比例逐年上升，這樣的決定如今已不再罕見。





熟齡離婚反而更幸福



許多中高齡夫妻在離婚後，反而變得更加開朗、健康，有些人甚至在勇敢斷開讓自己鬱悶已久的關係後，遇見更契合的另一半，展開幸福的第二段婚姻生活。這也顯示，有時候與其硬撐著繼續下去，不如放手，雙方反而能各自獲得新的幸福。

話說回來，離婚並非一廂情願。特別是結婚多年的夫妻，若一方突然提出離婚，往往會讓對方感到震驚、混亂，甚至引發激烈爭執。如果你已經下定決心，就應該清楚且堅定的表達自己的想法。如果無法獨自應對另一半的情緒壓力，也可以尋求第三方協助溝通。若對方的行為已經對你的身心健康造成影響，也可準備診斷證明，這對爭取離婚會有幫助。

不過，這並不是要鼓勵大家貿然離婚。畢竟，如果一時衝動就做出決定，離婚後的生活可能會陷入困境。因此，在提出離婚之前，請再次審視彼此的關係，思考是否還有修復的空間，也可以參考接下來將介紹的建議，試著實踐若即若離的夫妻關係，看看是否還有其他可能的相處之道。





熟齡婚姻只能「離」？



在做出離婚這項重大決定前，請再一次確認與另一半的契合度。冷靜思考後，你會發現對方的優點，甚至你的想法也會有所改變。與其一味挑剔另一半的缺點，不如問問自己：有沒有更合得來的人呢？項目越多，代表伴侶越合適。

和對方聊天很愉快

餐桌上氣氛和樂

有共通的話題

餐飲習慣類似

有很多共同點

相同的金錢觀

想說什麼就說什麼

同的價值觀

個性沉穩且體貼

能夠坦率表達自己

和對方在一起感到安心

對方能提升自己

有共同嗜好

想與對方共度一生

（本文摘自／明明沒病，一看到老公就不舒服：午飯吃啥？妳去哪？幾點回來？怎麼老花錢！妳的「丈夫在家壓力症候群」該化解了，熟齡離婚是最糟歸宿。／大是文化）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

伴侶溝通最好的方式是爭吵！韓國離婚律師教「5個秘訣」吵出好感情

讓另一半成為「最佳老伴」！熟齡夫妻相處秘訣：彼此保有獨立空間



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為人到晚年別將就！精神科醫揭密「熟齡離婚」成趨勢：這年齡開始遽增