人力仲介找東南亞雜貨店業者合作 違法替外勞結匯 12年經手逾51億

伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮。資料照。呂志明攝



伯樂人才資源仲介管理顧問公司，在幫印尼移工代辦結匯時，竟然私下辦理匯兌業務，賺取手續費及匯差，12年經手的金額逾51億，賺取的手續費至少2666萬8420元。台北地檢署調查後認為伯樂負責人莊家榮及其印尼籍妻子、印達貿易負責人黃來招，共同涉犯《銀行法》，依法起訴，2家公司也依同法規定處罰，另外2人所收的手續費為犯罪所得，請法院依法宣告沒收。

伯樂人才資源仲介管理顧問公司負責人莊家榮的印尼籍妻子黃來招。資料照。呂志明攝

目前在台灣打拚的移工，若想要將錢匯回家鄉，可以直接透過銀行匯款，或是透過合法的代結匯公司、電子支付機構等管道進行匯款，另外也可以由人力仲介公司代為結匯。若是由人力仲介公司代結匯，必須符合「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」相關法規辦埋。

然而許多移工因為語言的關係，以及不熟悉銀行的操作流程或擔心額外的手續費，往往會尋求仲介業者代為結匯或透過雜貨店等地下匯兌業者進行匯款，然而這些方法，移工們可能面臨詐騙或款項被侵吞的風險，讓原本辛苦賺來的血汗錢無法安心送回家鄉。

檢調查出，設在台北市的伯樂人才資源仲介管理顧問公司，涉嫌在台灣找多家不知情的東南亞雜貨店業者合作，招攬有需求的印尼移工，請他們利用伯樂負責人莊家榮的另一家公司冠奇設計的「INDAR」網站，或是前往雜貨店，填單付款。

莊家榮的妻子再透過手機應用程式網路轉帳功能，將其名下印尼中亞銀行(PT BANK Central Asia Tbk)的帳戶，將等值的印尼盾轉帳至委託人指定的印尼銀行帳戶。伯樂公司除了賺取匯差外，每筆一般件收取100元手續費，急件150元至200元，自2013年8月至2025年8月間，共經手51億5744萬8580元，2夫妻所賺取的手續費至少2666萬8420元。

