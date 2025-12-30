人力專家：未來工作已從「競爭轉協作」 不懂用AI恐最快被淘汰

圖/TVBS

在人工智慧快速發展的時代，教育工作者和人才專家紛紛指出，某些職業因其獨特的人際互動和專業判斷能力而不易被取代。職涯教育講師劉晨慧表示，她的工作是在各大校園向學生分享未來工作趨勢，幫助學生認識自己、認識世界，找到最適合的位置。專家們認為，教師、技師維護師、檢修師等需要特殊專業技術的工作，以及需要創造力、直覺、跨領域判斷和人際互動的職業，都具有不易被人工智慧取代的優勢。

劉晨慧分享，她常問學生哪些工作不會被取代，學生經常提到「老師」這個職業。她認為，人們往往記得老師對自己的關心和啟發，而非具體教授的知識內容。教師工作除了傳道授業解惑外，還是用生命影響、感動和陪伴生命的過程。在教學中，老師會給予學生肯定的眼神等「微時刻」（micro moment），這是人工智慧難以模仿的。

人力銀行研發處協理張世淳指出，某些工作涉及重大決策，這些決策需要人來承擔責任，人工智慧無法替代。他強調，未來關鍵角色需要擅長人與人之間的連結、行業間的連結，並具備批判性思考能力。張世淳認為，現在已從人與人的競爭轉變為人與人工智慧的協作，如果無法與人工智慧協作，被取代的可能性就會很高。

根據人力銀行的資料，2025年1月至11月最受歡迎的工作職務中，超過30%是電子資訊、軟體以及半導體業，17%是一般製造業。台師大企業管理學系優聘教授徐美表示，即使老師能夠向學生強調人工智慧的重要性，學生可能還未能完全理解社會層面的需求，直到進入社會才會意識到其重要性。她建議學生挑戰一些數據、數值分析能力相關的課程。

在自動化時代，擁有無法被取代的專業技能，同時能與人工智慧協同工作，已成為必備的基本能力。高等教育傳播學教師、生物化學家、廚師、電影與影片剪輯師、職能治療助理等職業，在自動化浪潮下變得比以往更加搶手。

