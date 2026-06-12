人力平台調查：應徵AI職缺人數暴增103% 企業急需三大類AI人才

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據1111人力銀行資料庫顯示，近三年應徵 AI 領域相關職缺的人數大幅成長 102.9%，光是今年首季，應徵人數就達去年一整年的 4 成；而在供給端，今年首季 AI 領域相關工作機會數，將近 3.5 萬筆，已達前年的 9 成。 圖：1111人力銀行／提供

[Newtalk新聞] 上週剛落幕的台北國際電腦展（COMPUTEX 2026），聚焦了 AI 從技術展示，正式走向產業應用階段。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於演講中直言，「AI is now useful」（AI 現在真正能派上用場），強調未來不會是「AI 取代人類」，而是「會使用 AI 的人，取代不會用 AI 的人」，顯示 AI 能力已從科技圈熱門話題，逐漸成為各行各業不可或缺的職場基本能力。

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看準會使用 AI 的人才需求快速升溫，1111人力銀行攜手資策會共疼舉辦「職場 AI 力」調查，從 AI 趨勢到職場應用，全面解析臺灣 AI 人才現況與未來關鍵能力，並預告今年 11 月將發布《2027未來人才白皮書》，提供臺灣產業與人才接軌 AI 浪潮的重要參考方向。

據1111人力銀行資料庫顯示，從 2023 至 2025 年，應徵 AI 領域相關職缺的人數大幅成長 102.9%，光是今年首季的應徵人數就達去年一整年的 4 成；而在供給端，今年首季 AI 領域相關工作機會數，將近 3.5 萬筆，已達前年的 9 成。顯示市場對 AI 人才的需求依然強勁，且求職者競爭也更趨激烈。

改自傳、寫履歷、模擬面試... AI 成求職神隊友

面對 AI 浪潮，企業端的求才需求已從「觀望」轉向「迫切」。1111人力銀行調查顯示，目前企業最急需的三大類人才分別為：AI 基礎架構與運維人才（37.24%）、AI 資安倫理與治理人才（33.15%），及 AI 商業與戰略人才（30.89%）。更逾 4 成企業預期，未來二到三年的 AI 人力需求將明顯增加，包括認為需求大幅增加 22.66% 及需求小幅增加 18.35%，反映出企業正積極尋求具備核心技術實力的跨領域人才。

面對產業的高標準，應屆畢業生已開始透過使用 AI 工具提升競爭力。根據調查，高達 73.2% 的受訪者認為，AI 工具對求職有實質幫助。在實際應用上，最常見用途包括：修改自傳 60.5%、撰寫履歷 56.5% 及模擬面試 28.9%；受訪者普遍認為，AI 在優化用字與內容表達 65.5% 及協助撰寫履歷自傳 57.6% 方面表現最為優異；甚至有 27.5% 的新鮮人認為，AI 提供的參考答案能有效減輕面試焦慮。

調查：22% 受訪者擔憂 AI 搶飯碗

時值畢業季，AI 是否會取代現有工作？調查指出，大多數新鮮人仍持審慎態度，57.4% 的受訪者表示「還好／觀望中」，另有 11% 不太擔心、9.4% 完全不擔心。然而，合計仍有 22% 的受訪者（很擔心 14.9%、非常擔心 7.1%）感到焦慮，顯示 AI 的快速演進已對部分新鮮人造成心理壓力。

1111人力銀行發言人曾仲葳分析，現今職場已進入「AI 協作時代」，新鮮人若能熟練操作 AI 工具，不僅能解決初入職場時「無法清楚表達優勢」的痛點，更能大幅縮短求職準備時間。雖然有 57.4% 的人對 AI 取代工作抱持觀望態度，但已有 55.3% 新鮮人願接受非本科系的工作，顯示 AI 工具的普及，降低了跨領域就業門檻，讓新鮮人更有勇氣挑戰多元職能。

資策會推「數位職能護照」 助企業精準辨識人才

而調查結果顯示，僅 11% 的受訪者認為，學校培育的 AI 數位能力「完全可滿足」職場所需，59.4% 認為僅能「部分滿足」，更有超過三成的新鮮人感到能力不足或完全無法應對職場需求。校園端的 AI 培育與產業需求存在明顯斷層，反映出校園課程更新速度難以趕上產業實戰的節奏。

為了補強落差，新鮮人展現強烈的「自主學習」意識。首選管道為線上學習平台進修 45.4%，其次是強迫自己習慣使用 AI 工具 33.1% 及考取數位技能證照 23%。此外，新鮮人對企業也抱有期待，超過 8 成（80.1%）受訪者最希望企業能提供「完整培訓制度」，其次是合理起薪 72.7%，與友善文化 52.2%，顯見新鮮人渴望透過企業內訓來彌補學用落差。

為解決市場「辨識難、訓用弱」的痛點，資策會推出「數位職能護照」，盼透過數位化、可驗證的能力指標，幫助新鮮人將自主學習的軌跡轉化為可信的履歷證明，讓企業能精準辨識具備 AI 治理與協作能力的即戰力人才。資策會數位教育研究所所長何玲玲表示，未來透過「數位職能護照」希望將上班族學習軌跡轉化為「可驗證的履歷導航」。

1111人力銀行與資策會的合作將持續深化 AI 人才標準定義。11 月將共同發布《2027 未來人才白皮書》，屆時將提供具前瞻性的 AI 人才實戰能力指標，為臺灣產業界定義下一階段的即戰力標準。

為了解上班族對 AI 職場能力與未來工作看法，1111 人力銀行特地設計「應屆畢業生就業現況」調查，針對求職會員進行網路問卷，調查期間今年 5 月 8 日至 6 月 8 日，有效份數 1,039 份。信心水準在 95% 下，正負誤差為 2.99%。

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