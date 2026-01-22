人力短缺蔓延手術房，麻醉護理師陷過勞危機！【獨立特派員】

醫護過勞隱憂麻護人力拉警報

在現代手術室中，麻醉專科護理師的勞動強度早已超出常態。一名化名S的離職麻醉專科護理師指出，長期的「花花班」導致生理時鐘混亂，甚至發生下班回家後因極度疲憊而走錯樓層的窘境。這種過勞並非個案，根據統計，113年底全台手術量已達231萬件，但麻護人力卻未能等比例增長。

在人力吃緊的情況下，第一線人員被迫採取「連六休一」的工作模式，週工時時常突破50小時。化名Clarity的麻醉專科護理師透露，近兩年內其單位流失了約三、四十名人力，長期補不齊人的結果，是讓留下來的人必須承擔更多「預排加班」與「愛心加班」。這種不穩定的勞動環境，使得醫療人員在高度專注的手術過程中，仍須憂心隨時可能被叫回醫院的待命任務，嚴重侵蝕了專業人員的身心韌性。

廣告 廣告

養成歷時八年專業技術難替代

麻護的專業性極高，並非普通護理師能輕易取代。嘉義基督教醫院麻醉部主任陳信夫說明，麻護必須在取得護理師執照後，具備學士三年或碩士兩年的臨床經驗，方能進入為期一年的專科訓練，且需再經過半年的補充訓練才能正式執業，整體養成過程至少耗時八年。

林口長庚麻醉科主治醫師余黃平將麻醉過程比喻為飛機起降，尤其在誘導麻醉與甦醒階段最為危險。當病人的呼吸與心跳轉由醫療團隊接管後，麻護必須如同另一雙眼睛，緊盯監測儀器上的生命徵象變化。余黃平強調，手術醫師負責治病，而麻醉團隊負責保命。然而，當具備高度專業如插管、給藥及動脈導管置入等侵入性處置能力的麻護處於過勞狀態時，其判斷力與執行品質難免受損，這對病患安全無疑是一大威脅。

麻護緊盯生命監測儀器，即時守護患者安危。（圖／獨立特派員）

工會介入協商拒絕無止盡加班

面對日益惡化的勞動環境，中國醫藥大學附設醫院的麻護群體於2025年發起拒絕加班行動。臺灣護理產業工會理事長羅運生指出，該院麻護因人力短缺，每日預排加班人數不斷增加，導致人員不堪負荷。在工會介入後，近九十名麻護聯署陳情，要求院方停止強制性預排加班並取消不當的On-call（待命）制度。

臺灣護理產業工會秘書長高若想提到，這次抗爭展現了醫護群體的團結。經過多次勞資協商，院方最終展現誠意，承諾檢討刀量、精進排班模式，並提出加薪與留任方案。羅運生補充，雖然目前五年以下資歷的津貼調整仍未落實，但院方已補上應有的執照津貼，且部分資深員工獲得最高8,800元的薪資調幅。由此顯示，勞資雙方的透明協商是改善醫療勞動條件的必經之路。

制度規範缺位法律保障待補齊

儘管麻護的工作與病人生命息息相關，但現行法令卻存在明顯缺失。高若想批評，無論是《醫療機構設置標準》或醫療評鑑準則，均未對麻護與病人的配比（護病比）做出明確規範。相較於麻醉科醫師1:4的明確配比，麻護的人力配置僅以「適當配置」帶過，缺乏強制力。

陳信夫指出，在過勞的情況下，醫護人員在長工時的最後階段很難維持高壓、高專注的工作品質，建議工會應推動麻護工會合理化，將工會控制在每日八至十小時。羅運生則引用國外經驗與嘉義基督教醫院的案例，強調應落實「先有人力，再談刀量」的原則，而非為了消化常規刀量而無限制壓榨夜間待命人力。唯有將人力配置標準入法，才能讓各大醫療機構有法可循，避免各院自行定義「適當」所造成的勞動力剝削。

麻護除了監控外，還需具備高度專業技術執行預立醫療授權的業務，強調其工作的不可替代性。（圖／獨立特派員）

建立健康職場共創醫病雙贏局

面對高齡化社會帶來的檢查與手術需求增長，留住現有人才已成衛福部的當務之急。根據衛福部統計，雖然目前領證麻護有4,468人，但早前的研究顯示，約有三成二的人員計畫在五年內離職，反映出「待遇跟不上專業」與「環境惡化」是人才流失的主因。

高若想呼籲，醫療產業不應成為勞基法的荒漠，建立健康的職場文化才是解決護理荒的根本之道。當醫院願意主動縮減非緊急刀量、補足缺額並提供合理報酬時，醫護人員的留任意願才會提升。當醫療人員的勞動權益獲得實質保障，台灣的醫療體系才能擺脫「流血輸液」的困境，朝向永續、安全的正面方向發展。