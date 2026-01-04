人力荒怎解？「Uber護理師」漸成趨勢 護師工會：病患安全堪憂

因應護理人力荒，衛福部原擬放寬護理人員執業登記規定，允許護理師於地方護理公會辦理執登，不再限制須綁定醫院或護理之家，盼吸引退休或離職護理人員回鍋投入兼職。然而新制對外預告後立即引發護理界強烈反彈，全台二十五個地方護理師公會中，有二十二處提出反對或保留意見，衛福部隨即宣布暫緩實施。

台大醫院、雙和醫院目前都已開始聘用部分工時護理師，俗稱「Uber護理師」，已逐漸成為醫院用人趨勢。（示意圖／非當事人／報系資料照）

根據《聯合新聞網》報導，護理師公會全聯會理事長陳麗琴指出，地方公會主要擔憂是否具備足夠會務人力承擔執業登記管理，護理人員從事兼職工作時，工作安全與勞動權益該如何保障，這些都是公會難以承擔的責任。此外，護理人員若執登於公會並從事多點兼職，缺乏如醫療機構般的排班與工時控管，可能因經濟壓力過度接案，導致護理人員過勞，進而影響病人照護品質與安全。

廣告 廣告

儘管新制喊卡，台大醫院、雙和醫院目前都已開始聘用部分工時護理師，俗稱「Uber護理師」，已逐漸成為醫院用人趨勢。護師工會顧問陳玉鳳表示，各醫院多讓兼職護理人員自主排班，不像專任護理師由主管管理班表，護理人員工時一旦超過十六小時，病人安全恐受威脅。

陳玉鳳強調，衛福部提出執登公會機制中，公會不必負擔雇主責任，工時管理全看個人，恐增加病人風險，不該讓創新變成弱化醫療品質藉口。她指出，護理師在醫院獨當一面前，會先經過院內完整訓練，新制放寬相關規定，護理人員若才剛考上執照就直接當起「Uber護理師」，患者恐陷入照顧風險之中，而且「跑點式照護」，也會讓照護的連續性蕩然無存。

陳玉鳳進一步說明，各病房、不同疾病照顧重點及常見併發症不同，光是內科相關次專科，就有心臟內科、感染科、腸胃內科等，病人樣態與風險都大有不同，短期、跨區跑點的護理師難立即掌握，病人恐需重複陳述病情，護理人員對科室器械操作不夠熟悉，也讓風險大增。

專家建議，政府仍須從制度面著手，包括推動合理薪資結構、督促醫療機構打造友善職場環境，才能改善人力荒。(示意圖/中天新聞)

衛福部去年年中提出放寬護理執業登記限制，主要有三大考量，一是補足假日急症中心人力需求；二是透過公會執登盤點國內護理人力，必要時可動員因應大型災難或突發事件；三是讓因家庭或其他因素暫離全職工作的護理人員，能在公會執登並接受繼續教育訓練，維持執照效力，作為緩解人力缺口的彈性選項。

陳麗琴認為，開放公會執登，確實有助於讓部分退休或離職護理人員持續貢獻專業，但對整體人力荒僅「稍有」緩解，難成為補足人力的主要手段。若要真正留才、回才，政府仍須從制度面著手，包括推動合理薪資結構、督促醫療機構打造友善職場環境，並讓社會理解與支持護理專業，讓護理師感受到被尊重、看得到職涯希望，才可能重返第一線。

衛福部照護司副司長陳青梅表示，考量護理界對新制仍有諸多疑慮，該案於完成預告後已決定暫緩實施，且目前無重啟時間表。不過，未來台灣仍可能出現的大規模疫情或災難，為掌握可動員的護理量能，將持續與護理團體及勞動部溝通，建置完善配套、保障護理人員勞權等，才會推動新制上路。

延伸閱讀

MLB/岡本和真4年18.8億加盟藍鳥！「奈良來的強尼戴普」圓美夢

馬杜洛被美活捉前夕動向曝光 晤大陸特使強調委中「兄弟情誼」

巨大溫差瞬間奪命！3大猝死時間點揭密 醫：無聲無息最可怕...