人力荒撐不住！基隆「40多年老牛排館」元旦起歇業

華星牛排館因人力不足將歇業，回歸時間暫未確定。（圖／翻攝自華星牛排館臉書）

位在基隆的「華星牛排館」開業至今有約40多年的歷史，不少美食節目都曾來探訪。如今店家發文公告，因人力不足將在2026年1月1日起暫時歇業，歇業期間會進行調整、為下一階段做準備。何時重新開業？需待官方公布消息。

華星牛排館鄰近基隆港，曾上過各大媒體與美食節目，飄香40餘年，餐廳內保留老派西餐廳的氛圍，不少在地基隆人都來用餐、慶生、家庭聚會。

華星牛排館位於地下室，不少人評價氛圍如「老派西餐廳」。（圖／翻攝自華星牛排館臉書）

關於華星牛排館的評論，在Google評論上有4.5顆星的高分，眾人稱讚「食材新鮮，分量也足，重點是好吃」、「位置在地下室，整體很復古，服務人員也很專業」、「基隆在地指標性的老派西餐廳」；也有人提出一些小問題，「價位太高」、「老店的痕跡處處可見，蚊子很兇」。

然而日前華星牛排館官方公告，因近期人力不足，無法維持餐點一貫品質「華星將自2026年1月1日起暫時歇業」會在歇業期間持續調整與沉澱，也積極為下一階段做準備「期盼在合適的時機以熟悉的味道與狀態再次與您相見。」官方也感謝客人多年來的支持與相伴，「衷心感謝您一路相挺，也歡迎您持續關注後續消息。」

