人力荒未解？工會批高醫強推護理跨科支援：過勞犧牲病安

高雄醫學大學醫療企業工會今（2/9）指控高醫在長期人力不足未改善下，強推護理人員「跨科支援」並挪移國定假日作為工作日。工會痛批，此舉罔顧醫療專業分工、病人安全與勞動權益，形同以制度性過勞填補人力缺口，呼籲院方立即停止不當調度並與工會實質協商。

工會提出數據表示，根據台醫聯2023年調查，近8成護理師表示跨科支援期間工作表現下降、壓力顯著增加；近5成更指出，被支援單位還需負責帶人，工作量不減反增，在高壓、零失誤容忍的醫療環境中，支援制度反而加劇緊張關係，甚至誘發職場侵害或霸凌。

工會痛批，高醫作法無異於「骨科代診婦科」、「卡車駕駛支援開客運」，不僅增加第一線人員風險，也讓護理師承擔超出原本職責的壓力與責任，最終犧牲的是病人安全。

此外，工會也反對院方要求挪移、調整國定假日作為工作日，強調休息日、例假日與國定假日皆為《勞動基準法》明確保障的權利，不得任意變相剝奪，否則假日彈性化只會讓醫護人員無法真正休息，「沒有休息的醫療，只會換來更多醫療事故」。

工會強調，人力不足就應補人，制度失靈就該改革，而非一再要求第一線「共體時艱」。若院方執意強推，工會與醫護人員將主動向病人與家屬說明跨科支援的實際風險，因為病人安全不能妥協，醫療專業與勞動權益更不該被犧牲。

