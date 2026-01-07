人力銀行大學品牌力評比 成大稱霸、中興首度進前10

大學學測倒數計時，104人力銀行今天(7日)公布「2026大學品牌力」並舉行頒獎典禮，前10名皆為國立大學，其中有9所跟去年相同，前3名依序為成功大學、清華大學及台灣大學，中興大學則首度擠進前10名。

104人力銀行運用大數據超過418萬筆資料、並回收1,000多份企業問卷後評比國內120多所大學，7日公布「2026大學品牌力」並舉行頒獎典禮。

評比結果顯示，前10名學校皆為國立大學，其中9所與去年相同，依序為成大、清大、台大、陽明交大、台科大、中山、北科大、政大、中央及中興；其中，中興大學是首度擠進前10名。私立大學排名前5名則為中原、輔大、逢甲、淡江、東海大學。

104人力銀行資訊科技集團總經理黃于純指出，企業常說找不到合適的人才，學生則擔憂學用落差，現在台灣面臨少子化跟AI衝擊，人才非常短缺，台灣完全沒有任何浪費人才的空間，104經營30多年，累積了非常大量的資料跟行為數據，她期盼此報告能讓學校培養出這個時代所需要的人才。她說：『(原音)我想要再強調一次，其實我們沒有要做大學排名，那不是我們的目的。我們想要做的是透過我們的數據跟數據力來幫助產業跟學校可以接軌，讓每一個學校的特色可以被看見，以及104可以陪伴台灣一起走過這個人才轉型的AI時代。』

教育部常務次長朱俊彰致詞時也指出，教育部這幾年透過高教深耕計畫，對於學生能力進行思考，他期許大學能與業界更精準對接，培養出不被AI工具化且具備核心競爭力的學生。(編輯：宋皖媛)

