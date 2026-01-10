人力銀行攜師大共創職涯學院 助接軌職場

▲104人力銀行深化校園合作，攜手國立臺灣師範大學推動「職涯學院共創課程」，並建置專屬「校園求職專區」，結合企業資源與數位工具，打造從學習到就業的一站式銜接機制。（圖／記者許若茵攝）

[NOWnews今日新聞] 新鮮人初踏入職場，常面臨方向不明、不會寫履歷、缺乏實務經驗等挑戰，為縮短學用落差、協助大學生精準對接職場，104人力銀行深化校園合作，攜手國立臺灣師範大學推動「職涯學院共創課程」，並建置專屬「校園求職專區」，結合企業資源與數位工具，打造從學習到就業的一站式銜接機制。

104人力銀行與學校合作的「職涯學院共創課程」，以校內既有課程為基礎，導入產業趨勢、企業實務與職涯生涯發展課程，涵蓋職涯探索、職場技能、企業職能與求職技巧，並結合企業講師、學長姐經驗分享、履歷健診與模擬面試等實作內容，協助學生在學期間即培養面對真實職場的能力。修課學生結業後可獲得電子結業證書，並能直接勾選顯示於104人力銀行履歷介面的「證照區塊」，讓學習成果具體呈現於履歷表，進一步提升面試機會。

104人力銀行集團行銷長張寶玲指出，學生求職常見的需求包括釐清職涯方向、強化履歷呈現技巧、累積與企業連結的實務經驗，為協助臺師大學生更有效率銜接實習機會與進入職場，雙方共同建置「國立臺灣師範大學專屬求職專區」，整合104人力銀行平台資源，彙整校園徵才活動中的精選企業與即時職缺資訊，讓校園徵才從實體延伸至線上。學生無須登入即可瀏覽職務內容，並可依職務類型、身分別（如僑生、外籍生）、是否提供遠端工作等條件進行篩選，回應新世代多元彈性的職涯需求。

張寶玲說明，「國立臺灣師範大學專屬求職專區」透過系統串接，臺師大的學生亦可運用 104人力銀行「AI 履歷掃描」功能，將學習歷程或自製履歷快速轉換為企業常用的標準履歷格式，降低撰寫門檻、提升投遞履歷效率，專區同時具有「線上履歷診療室」、「求職特攻班－履歷與面試線上課程」、「校友履歷範本」與「升學就業地圖」，提供一站式支援，大幅降低摸索成本、提升求職效能。

張寶玲表示，104與臺師大雙方自2020年起展開長期合作，已累積穩固的合作基礎，本次再與臺師大簽署MOU，共同推動「職涯學院共創課程」與「專屬求職專區」，讓每位學生都能在求學階段逐步建立屬於自己的職涯地圖。104人力銀行期待透過「幼有所長、壯有所用」的職涯使命，結合高等教育的專業深度與產業端的實務經驗，為台灣人才生態帶來正向且長遠的影響。



