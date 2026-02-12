人力銀行調查：逾5成民眾規劃今年出國玩 超過國內旅遊

國人越來越不愛在國內旅遊了嗎？人力銀行今天(12日)公布的調查顯示，今年已有43.1%民眾確定規劃國內旅遊，但規劃出國的比例達50.9%，出國旅遊意願明顯高於國旅，主要原因是國內住宿費用過高。

喜愛旅遊的陳小姐指出，台灣好山好水，但國旅荷包負擔大，近期多轉向國外旅遊。她說：『(原音)如果你找廉航，在他釋票的時候你又搶到，其實可能就是高鐵台北-高雄來回價。然後住宿的話，曼谷因為住宿非常的多，所以他選擇非常的多，所以在台灣同樣價位的預算考量下，你可能可以住到比較好的房型。』

廣告 廣告

1111人力銀行在回收1,071份有效問卷後公布的調查發現，今年已有43.1%民眾確定規劃國內旅遊，但規劃出國旅行的比例卻高達50.9%；若在相同預算條件下，高達80.3%的受訪者會優先選擇出國旅遊，僅19.6%願意選擇國旅。若是給國旅打分數，滿分10分，平均只有4.9分，最主要原因是「住宿費用過高」、「哄抬價格」及「停車位難找、停車費太貴」和「平假日價差過大」。

1111人力銀行發言人曾仲葳指出，價格已成為壓抑國旅意願的關鍵因素，但國旅仍保有不可取代的優勢。她說：『(原音)儘管如此，國旅還是有讓人滿意的地方。大家覺得最滿意的包含像是文化、語言還有交通，同時也有超過5成的人表示說請假的天數比較短，還有可以說走就走，交通通勤的時間也比較短是有關係的。』

在已規劃國旅的族群中，最受青睞的縣市依序為台中、台南、宜蘭、高雄及台東。在預算方面，民眾設定2天1夜單人平均可接受金額為新台幣3,135元，其中58%希望總花費控制在3,000元以內。(編輯：宋皖媛)