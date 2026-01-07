人力銀行「大學品牌力」評比出爐 成大、清大、台大奪下前三名

「大學品牌力」頒獎典禮共計38校出席領獎，其中19位為大學校長、11位副校長。業者提供



學測倒數，為讓12萬名考生有更多挑選大學的依據，104人力銀行連續第三年發布年度《大學品牌力》評比結果。最終由成大、清大、台大、陽明交大、台科大、中山、北科大、政大、中央、中興10校拿下「最佳大學品牌力」，皆為國立大學。

除了上述10校外，東吳、台師大、世新、銘傳、文藻、中興、屏科大、輔仁、東海、北教大、彰師大、台體、國體、高餐大、北醫、中國醫藥、台藝大、北藝大等24校則奪下18學群「最佳學群力」。另頒出學制標竿獎、地區領航獎、躍升獎、新銳獎共6大獎項，合計40所大學獲獎。

今日（1/7）頒獎典禮由教育部常務次長朱俊彰致詞，共計38校出席領獎，其中19位為大學校長、11位副校長。

這份《大學品牌力》報告結合104人力銀行大數據超過418萬筆資料、近千份企業問卷、政府公開資訊、國際評比公開資訊做為評比依據；並以職務能力、未來能力、學群聘僱力、性格優勢、知名度、學術聲望、產學力、研發力、國際力、高階領導力、永續力、學群薪資力，共計12大指標、拆分105項細指標。依企業重視12指標的程度加權計分，完成國內120所大學評比。

104人力銀行職涯永續長王榮春分析，2026年「最佳大學品牌力」前10所學校皆為國立大學，9所與去年相同，顯見大學品牌力需長期經營，非一蹴可幾。

《大學品牌力》以優先聘僱定義「最佳學群獎」，18學群前3名共54個席次，台大奪下15席技壓群雄，在文史哲、外語、生命科學、生物資源、地球環境、社會心理、財經、資訊、管理、數理化、醫藥衛生等學群穩居第一表現強勢平均；政大搶進7席，法政學群第一，文法商管傳獲得企業肯定，成大攻下6席，在建築設計、工程學群攻頂；清大獲得3席，工程、資訊、數理化學群擠進前3名。

王榮春指出，從此次評比可發現幾大重點。首先，學生校友的「軟實力」是衡量品牌力最直接且重要的指標。其次，企業期待高等教育人才培力，同步展現職場即戰力。而校際之間呈現出全面均衡與專業賽道的雙軌競爭局面；「AI韌性」與「心理韌性」則成為未來必備能力；同步造就學校品牌與特定產業領導力之間的深度綁定。

