人力、防災應變 長照機構大挑戰
「台灣住宿式長照機構在緊急應變、火災預防或消防安全設施均有長足進步，但人力不足及人員異動頻繁是最大挑戰。」長榮大學醫務管理學系主任王劼點出目前長照機構普遍性問題，提醒防火演練是否落實、支援人力能否快速到位、空間設計及隔間有無合法合規，均攸關人命。
王劼以瑞士起司理論舉例，若有層層安全把關機制，任一環節失誤都不至於導致嚴重災害。他說，北門縱火案造成嚴重死傷，主要是起火點儲藏室沒設置灑水系統、火警受信總機未設於值日室、火警時值班人力不足，終致釀成悲劇。
他說，近年政府強力要求醫療與長照機構加強防火設施與防災演練，除了補助經費建置灑水系統、防火區劃、寢室隔間置頂等設施，也要求定期舉辦包含夜間人力狀況、複合式災害等防火演練，但演練與實際火警狀況畢竟有所差距，支援人力是否能迅速到位？值班人員能否隨機應變？關係著遇到災害時能否及時疏散住民，「能否運用隨手可獲取的工具迅速撤離病人，仰賴平時的有效訓練」。
王劼提醒，目前住宿式機構最大挑戰在人力不足及人員異動頻繁，其中新進人員職前訓練有無防災與緊急應變能力？災害發生時非值班人員如何迅速到位？遇到狀況能否迅速依正確程序緊急救援與疏散？這些事項對醫療、長照等機構十分重要。
「這場火，不僅是段沉痛的記憶，更是推動醫療照護機構安全改革的關鍵轉捩點。」台南市消防局第三救災救護大隊組長何俊利認為，北門案讓消防員救災更重視相對安全區運用，也讓醫療機構更加強火源管制、門禁管理及初期消防設備即時使用。
台南市衛生局說，事件發生後除了要求落實護病比不得低於一比十五，新設護理之家也必須裝設自動灑水設備及火災通報裝置，也規範易燃物儲藏須上鎖，另配合衛福部公安補助計畫，全面強化一一九自動通報系統、自動灑水、寢室隔間防火設計與老舊電路汰換，台南市已連續三年在衛福部照護類指標評比中榮獲全台第一。
