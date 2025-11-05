人參等中藥材易誤認為食材 高市11件網路販售挨罰

（中央社記者林巧璉高雄5日電）高雄市衛生局自民國113年至114年9月底，共查獲11件網路違法販售中藥材，其中多數違規均為民眾把人參等中藥材當作食材，違規在網路上販售因而觸法遭罰。

衛生局今天發布新聞表示，台灣飲食文化具有食藥同源特色，民眾常將中藥材作為藥膳、食補或香料使用，易誤認為中藥材是食品而隨意在網路上販售，事實上已觸犯「藥事法」規定。

衛生局表示，11件查獲名單，包括違法販售中藥材包括桃膠、丁香、天麻、杜仲、甘草、何首烏、黃耆、紅棗、丹參、人參等品項；衛生局提醒，中藥材屬於藥品，依法不得於網路、電台或電視購物頻道等通路販售，民眾應多留意。

根據衛生福利部中醫藥司公告，可同時提供食品使用的中藥材共計37品項，如枸杞、紅棗、山藥、蓮子等（詳細名單可查詢衛福部中醫藥司公告： https://gov.tw/qyG）可以食品名義販售外，其餘中藥材飲片如杜仲、桃膠、何首烏、黃耆、丁香、甘草、天麻、丹參、人參等，均應依「藥事法」規定由合格藥商於實體店面販售。

衛生局告訴中央社記者，雖然紅棗可藥食兩用，依法可以食品名義販售，但查獲的違規紅棗品項以「中藥材進口」，外包裝品名也標示中藥材販賣，因此依照「藥事法」規定被查獲違規。

衛生局呼籲，中藥材應以藥品管理，應至合法藥商購買，請切勿聽信謠言、隨意從來源不明的網路平台或私下管道購買，以免濫用誤食影響健康，堅持「不信、不聽、不買、不吃、不推薦」5不原則，共同守護自身及家人健康安全。（編輯：陳仁華）1141105