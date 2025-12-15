人口不是問題！陳偉杰：淡海缺的是商業格局與決策魄力

（記者陳志仁／新北報導）淡海新市鎮人口持續成長，卻始終難以吸引大型市場與商場進駐；新北市議員陳偉杰指出，問題不在人口多寡，他以桃園青埔為例，青埔常住人口約五萬人，卻能支撐多達15座商場與購物中心，關鍵在於其商業定位從一開始就鎖定跨區域與目的型消費，而非僅服務在地居民。

圖／新北市議員陳偉杰直言，人口不是關鍵，格局才是答案，從青埔15座商場反思淡海新市鎮的發展盲點。（陳偉杰臉書）

陳偉杰表示，桃園青埔常住人口約五萬人，卻能支撐多達十五座商場與購物中心，核心原因在於青埔從一開始就不是以服務在地居民為唯一目標，而是鎖定跨區域與目的型消費族群；包括華泰名品城、大江購物中心及近年進駐的社區型百貨，皆依不同客群進行清楚分工，結合高鐵、機捷與國道交通優勢，成功吸引雙北、新竹乃至國際旅客，形成穩定的人流與消費動能。

相較之下，淡海新市鎮雖然人口規模已不小，但商業與民生機能仍停留在「等人口成熟」的被動思維，卻仍缺乏一座具規模、符合現代需求的公有市場，許多居民必須回到舊市區或鄰近行政區採買，日常生活機能明顯不足；陳偉杰直指，這不只是生活便利性的問題，更反映出市府規劃思維仍停留在「先蓋住宅、其他再說」，而非同步打造完整的生活場景與商業核心。

陳偉杰認為，淡海並非沒有條件，其實具備發展商業的良好條件，未來淡江大橋通車後，將大幅改變北台灣西側交通動線，淡海輕軌也逐步累積運量，具備串聯觀光、休閒與消費的潛力；但市府對淡海的想像仍過於保守，現階段淡海的商業想像多半仍停留在滿足在地需求，缺乏能吸引外地民眾「為了淡海而來」的旗艦型設施。

陳偉杰強調，青埔的成功經驗顯示，商場能否存活，關鍵在於交通可達性、清楚的區域定位與功能分工，而非單一社區人口多寡，若市府缺乏整合視野與決策魄力，淡海恐怕只會淪為大型住宅區；唯有跳脫保守思維，重新定位淡海角色，市場與商場才能成為形塑城市、吸引人流與創造就業的關鍵引擎，淡海才能真正從「新市鎮」走向「旗艦城」，帶動淡海真正邁向下一個發展階段。

