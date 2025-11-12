人口供需嚴重失衡 外籍看護擬納長照人力
滿80歲申請外籍看護免評新制已於今年8月1日上路，至今3個多月，申請數量未如預期踴躍。不過，民間團體認為外籍看護是否出現「避重就輕」的現象仍有待觀察，他們並呼籲政府盡快整併長照評估工具，並將外籍看護納入長照人力，提升我國長照服務的專業性與品質。
80歲免評新制上路3個月 「避重就輕」了嗎？
滿80歲申請外籍看護免評新制自今年8月1日上路，全台新增53萬名未失能、未失智的健康長輩有資格聘請外籍看護。新制施行前，勞動部推估約有10萬人會實際申請，當時引發許多反彈聲浪，民間團體擔憂看護人力將明顯供不應求，且外籍看護將「避重就輕」，重症、罕病、失智、失能等家庭勢必得加薪留人、甚至請不到人。
不過，新制上路至今3個多月，申請案件僅約8千件，未如預期踴躍。台灣國際勞工協會專員王俐婷表示，就該會觀察，健康長者申請外籍看護的比例很低，目前不到10件。
王俐婷並指出，對移工而言，當然希望被照顧者是健康、只需陪伴的狀態，但實務上可能會遇到需同時照顧2位健康長輩的三餐並負責家務，工作不一定比較輕鬆，外籍看護接案時也會綜合考量。她說：『(原音)我們前一陣子接到一個就是被照顧人是健康的，然後是照顧一個阿嬤，就是沒有跟子女同住，就是阿公跟阿嬤同住，然後阿公、阿嬤都健康的，但是他的要求就會是說移工過去了之後，照顧的是阿嬤，但是阿嬤是健康的狀況之下，所以其實他需要幫這兩個老人家都準備三餐，還需要打掃，或者是要求移工要幫忙整理庭院等等。』
家庭照顧者關懷總會理事長陳維萍則指出，長照制度已施行多年，雖然長照需求人口持續增加，但扣除之前已申請外籍看護者，仍須申請外籍看護的人口本來就會呈遞減趨勢。此外，國內有長照需求的家庭較倚賴聘請外籍看護，過去聘請外籍看護與使用長照服務具排擠效應，但政府陸續放寬聘請外籍看護者也可使用部分長照資源，恐促使申請人數增加，她認為仍需再觀察至少3個月，是否產生「避重就輕」的現象才會比較明朗化。
台灣長照評估 「一國兩制」
我國失能人口已突破百萬，隨著台灣即將邁入超高齡社會，對於長照服務的需求越來越高，而現行我國長照評估工具卻是「一國兩制」。
長照申請者是否符合服務資格，主要透過兩種評估工具評量，一是由醫院醫師透過「巴氏量表」(Barthel Index)評估，判定失能程度，如進食、如廁、洗澡、步行、上下樓梯等能力，主要是作為申請外籍看護的依據；另一種則是由各縣市長照中心的照顧管理專員(簡稱照專)根據「照顧管理評估量表」(CMS)到府評估，衡量個案的生活功能、照顧需求，包括溝通能力、短期記憶、日常活動功能、主要照顧者負荷與支持等，用以申請並規劃適合的長照服務。
民間團體不斷倡議應整合兩套評估工具，不該各行其是。陳維萍表示，任何國家的長照服務都必須透過專業評估，站在福利制度的專業性、品質化與人力配置而言，巴氏量表與CMS一定要整併。
對於政府不願整合兩套系統，陳維萍分析可能是擔心需評估的數量過多，照顧管理專員人力恐不足；且過去不時傳出因未通過巴氏量表評估而衍生醫療糾紛，而照管專員的專業性不及醫師，可能因此產生更多糾紛。
民團籲評估雙軌制 長照人力擴大化
不過，陳維萍認為，政府不願推動評估系統整併最關鍵的問題仍在於評估後的長照多元化服務模式尚未建立。她指出，許多民眾指明自己只需要24小時的外籍看護，而現行長照體系中的人力配置並未納入外籍移工，若整併評估系統，後端提供的服務卻無法連動，便會產生問題。
陳維萍指出，目前長照服務非常缺工，若能將外籍移工納入長照體系，可將人力資源擴大化，也能促進長照服務更多元、具彈性，建構較完善的整體長照服務。她說：『(原音)政府我覺得要先想好，我如果評估制度納進來，你一定人力就是整併進來，你一定要把外籍移工的人力整併，外籍移工人力併進來，它可能的一個模式不會只是24小時都是這個移工，那又有人權問題、勞動權的問題，那又有照顧品質的一個問題。如果納進來，我們一般按照本國人力的排班或是需求，或是來搭配其它你有時候去日照、有時候你用外籍移工這樣的一個多元服務組合的模式來做，那樣才會是一個比較完善的狀態。』
台灣失智症協會秘書長陳筠靜也贊同整併長照評估制度。她指出，目前失智者大多以「臨床失智評估量表」(CDR)進行評估，作為申請外籍看護或使用長照服務的依據，但失智症的病況比較特殊，有些個案或許還不符合申請長照服務的程度，但的確已有專人照顧的需求。她說：『(原音)只是因為會有失智者他還沒有符合長照申請需求的這個等級，比如說CMS 1分，CMS 2到8分才能用長照，但是失智者有可能還沒有符合CMS 2分，但是他已經有需要專人照顧的程度了，所以失智者的話，會需要雙軌去兼顧，因為他前期的時候、輕度的時候所引發的判斷力、各項方面的一些風險，比如說他看到這個紅綠燈，他可能就是不知道說綠燈還可以走，類似像這樣子的情形。』
陳筠靜表示，CDR與巴氏量表的性質類似，都須在醫院由醫師評估。她認為CDR是失智症不可或缺的評估工具，但也建議應將CMS一併納入長照服務整體評估體系，雙軌併行，才能更貼合每個人的真實需求，有助於失智者連結長照資源。
人口供需嚴重失衡 外籍看護擬納長照人力
政府自2007年推動長照1.0，2017年升級為長照2.0，而長照3.0則將於明年全面上路，擴大服務對象，也大幅提升補助，但居服員等照顧人力成長緩慢。
衛福部長石崇良指出，根據統計，2015年15至64歲工作人口達高峰、共1,700萬人左右；2024年減少100萬人、降到1,600萬人。依照目前的生育率，至2070年將再減少900萬人，台灣面臨少子女化帶來的嚴重人口危機，這對醫療是一大挑戰，衛福部會通盤規劃人力政策，思考將外籍移工納入長照人力。他說：『(原音)所以人力一定是台灣在未來不論是醫療、不論是長照，是一個非常困難克服的挑戰，所以這個外籍的人力，確實也在我們整個政策推動的人力規劃範圍裡面，要一併去思考的。』
陳維萍指出，長照人力需求迫切，政府現在雖推出一些長照多元聘僱方案，但仍偏向小眾、不夠全面性，她呼籲長照3.0應逐步規劃納入長照評估雙軌制，並納入外籍看護人力，前、後端服務須連動，一致化並健全我國的長照體系。
