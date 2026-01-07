人口增30萬業務負荷陡升！桃市府祭2措施盼留人才

桃園市長張善政聽取人事處「員工安心職場全方位行動方案」專題報告。圖：市府提供

桃園市長張善政今（7）日上午主持市政會議，聽取人事處「員工安心職場全方位行動方案」專題報告後表示，市府各機關應全面檢視業務推動情形，從制度與人力配置著手進行必要調整，並採取雙軌並進策略，一方面持續向中央爭取相關補助與資源支持，另一方面透過提高職務列等等措施，強化留才誘因，確保專業人才留任，穩健支撐市政發展。

桃園自改制直轄市以來，人口成長快速，各機關業務負荷與人力需求同步攀升。圖：市府提供

人事處長林妙貞說明，市府正積極研議職務列等調整，並向中央爭取放寬員額限制，盼透過更具競爭力的職位設計，強化市府留才誘因，提升人力運用彈性，為各局處組織調整提供更有力的支持。

人事處指出，桃園自改制直轄市以來，人口成長快速，至114年間已增加近30萬人，增幅超過14%，隨著市政建設與民生服務量能持續擴大，各機關業務負荷與人力需求同步攀升。另一方面，人事費用逐年增加，財源卻面臨撙節壓力，加上雙北一日生活圈所形成的人才磁吸效應，使市府在人力留任與補充上承受相當挑戰。市府將配合預算與員額專案審查期程，從業務、人力、經費及流程等面向，審慎檢討各項業務之持續辦理必要性、替代方案及可精簡空間，確保有限人力資源能有效配置於關鍵市政任務。

人事處指出，桃園目前已符合請增員額之指標要件，未來將持續反映人口規模與業務量能實況，向中央爭取編制員額，強化基層執行能量。同時，市府亦推動職務列等調整，自115年2月起提高多項二級機關主管、社工及資訊職務列等，藉此提升留才誘因，穩固組織領導梯隊。在人力永續與職涯發展方面，市府持續完善培訓體系，針對不同職級辦理多元課程，涵蓋管理職能、科技素養、人際溝通及女性中階主管培育等，並暢通陞遷與跨機關輪調管道，透過智慧人力系統媒合人才，擴大職務歷練機會，厚植整體人力素質。

人事處提及，市府亦高度重視員工身心健康與職家平衡，持續深化員工協助方案，整合心理諮詢、團體支持、關懷駐點及教育訓練等資源，依不同人員需求提供分級、客製化服務，並透過滿意度調查持續精進服務品質。同時，市府推動全齡友善福利、托育支持及擴大彈性上下班措施，協助同仁兼顧工作與家庭責任，營造安心、友善的職場氛圍。

