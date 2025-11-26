人口大躍進！竹北、竹東、湖口成全台「人口三冠王」

新竹縣竹北市、湖口鄉、竹東鎮人口超越全台鄉鎮市，縣府26日舉辦人口三冠王發布會。（邱立雅攝）

新竹縣人口持續上升，其中竹北市、湖口鄉以及竹東鎮，人口數躍升成全台最大鄉鎮市，新竹縣府26日舉辦「人口三冠王」發布會，邀請3大行政區首長前來同慶，縣長楊文科表示，人口成長象徵城市吸引力與發展潛力，新竹縣將持續強化智慧建設、提升教育與醫療資源，讓每一位縣民都能安居樂業、幸福生活。

截至10月底，新竹縣人口數達到59萬7159人，逼近60萬人大關，其中3大行政區人口數截至11月25日止，竹北已有22萬808人、竹東9萬7914人、湖口8萬4920，狠甩全台其他地區，成為人口最多的鄉鎮市。

新竹縣人口持續上升，其中竹北市、湖口鄉以及竹東鎮，人口數躍升成全台最大鄉鎮市。（邱立雅攝）

竹北市長鄭朝方表示，感謝縣府團隊支持，尤其在AI產業、生醫園區、東興圳廊道等重大建設方面，為竹北帶來了投資機會。同時他也感謝市民代表會的支持，「沒有刪一毛預算」，所會和諧是城市進步與繁榮的關鍵。也因此竹北市今年舉辦了一系列活動，以彰顯城市的高光時刻。

竹東鎮長郭遠彰也感謝縣長和團隊的支持與資源，讓竹東鎮能獲得榮耀，領獎後壓力更大，責任更重，他承諾持續做好建設、福利，並提升生活機能，目標是將竹東打造成一個宜居、宜住、宜遊的好城鎮。

湖口鄉長吳淑君致詞時表示，湖口的工廠人數佔新竹縣34％，從業人口佔41％，外來人口比戶籍人口多，包含軍營、學校等。吳淑君透露，明年開始Yamaha將中北部工廠搬遷至湖口，實現廠辦合一。泰山集團、全家物流倉儲、富邦momo集團等將陸續投資。湖口鄉多項政策也因應人口結構的改變，未來目標是打造更幸福的湖口市。

