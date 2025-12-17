人口密集盼補強防疫照護能量 蔣根煌力推增設第二衛生所

248251217a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市人口持續成長，部分都會型行政區人口已突破40萬人，基層公共衛生服務面臨明顯壓力。新北市議員蔣根煌近日正式函文新北市政府衛生局，建議在人口密集行政區增設第二衛生所，盼補強基層防疫與健康照護量能，回應地方長期累積需求。

蔣根煌指出，現有衛生所人力與空間配置，面對龐大人口規模已顯吃力，不論防疫作業、疫苗接種、慢性病追蹤或長者健康管理，皆承受沉重負擔。人口快速集中，公共服務若未同步擴充，最直接受影響便是市民健康權益。

在地方服務經驗中，蔣根煌觀察到衛生所角色早已超越看診功能，更是社區健康守門核心。長照銜接、健康促進活動、疾病預防宣導，均高度仰賴衛生所穩定運作。人口規模擴大，服務據點理應同步增加，才能讓基層體系維持應有品質。

蔣根煌強調，市民健康照護不容延宕，地方聲音必須被市府正視。增設第二衛生所並非單點建設，而是完善公共衛生網絡關鍵一環，有助減輕第一線負擔，也能讓居民獲得更即時服務。

對於後續推動進度，蔣根煌表示將持續追蹤並與相關單位溝通，確保政策討論不流於形式。他重申，公共衛生資源分配必須回到公平原則，讓人口密集區市民同樣享有完善健康照護，這也是身為民意代表責無旁貸使命。

照片來源：新北市議員蔣根煌臉書翻攝

