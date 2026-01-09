即時中心／林耿郁報導

特斯拉執行長馬斯克近日再度警告全球人口下滑風險，他特別以南韓為例，指出若該國出生率持續低迷，未來全國人口可能大幅縮減，屆時北韓不費一兵一卒、一槍一彈，便可輕鬆跨越38度線南下。

生不如死！綜合韓媒報導，全球首富伊隆‧馬斯克在1月7日播出的播客節目《Moonshots》中談及人口結構、人工智慧與文明發展時，特別點名南韓目前生育率約為替代水準的三分之一；若此趨勢不變，三代之後南韓人口「將僅剩目前的3%」。

廣告 廣告

「南韓人口三代後會變成27分之一」，馬斯克認為，屆時北韓根本不需要入侵，「他們可以走過去」。馬斯克過去多次談及人口崩塌（population collapse），並將南韓視為全球最極端案例之一。

南韓總生育率長年維持在全球最低之一。官方統計廳資料顯示，2023年總和生育率低至0.72，遠低於世代更替（新生兒取代死亡人口）所需的2.1。

馬斯克在2023年接受福斯新聞訪問時亦曾表示，南韓人口可能在三代內縮至目前的3至4%，並稱「幾乎沒有因素」能扭轉眼前的局勢。

在最新節目中，馬斯克並提及高齡化社會帶來的消費結構變化；當一個國家成人紙尿布銷量超過嬰兒紙尿布時，代表它可能走在「錯誤道路」上。

主持人回應南韓「將」面臨此情況時，馬斯克反駁「不是將會，已經過了那個點；很多年前就過了」。

不過近期南韓官方積極鼓勵生育、加強托育政策，包括發放現金補助、托育支持與住房措施等，讓該國的生育率從0.72小幅回升至0.75，甚至部分月份突破0.8，扭轉了長達9年的下跌趨勢。

另一方面，根據內政部 2024年資料，台灣總生育率僅0.87、連續59個月「生不如死」；也讓馬斯克在去（2025）年12月12日轉發相關貼文，直指「人口崩潰趨勢仍在加速（Population collapse continues to accelerate）」。





原文出處：快新聞／人口持續雪崩！馬斯克警告南韓再不生小孩 「北韓根本不用打」就滅國

更多民視新聞報導

大學碩博班招生「54系所沒人讀」！頂大「這間」最多

不可以不澀澀！中國挽救少子化 元旦起「保險套、避孕藥」課13%稅金

把握懷孕前100天 醫籲懷孕初期「吃好、睡飽、動夠」策略

