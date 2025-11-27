人口最多城市大洗牌！雅加達暴增3千萬人躍居榜首 台北名次曝光

根據聯合國18日公布最新報告，雅加達躍升全球人口最多城市，台北都會區約有900多萬人，位居全球第39名。取自pexels



根據美媒《紐約時報》報導，聯合國本月18日公布最新報告，大幅刷新全球人口最多城市排行榜，其中印尼首都雅加達經調整統計方法後，人口由原先估計的1,100萬人，一口氣暴增至4,200萬人，相當於加拿大全國人口數，也正是超越原先排名第一的東京，躍居榜首。至於台灣首都台北則以約900多萬人位居全球第39名，前十名中有9座城市位於亞洲。

聯合國本月18日發布最新「2025年世界都市化前景」（World Urbanization Prospects 2025）報告，首次大幅調整衡量都市人口的方式。過去各國對「都市」的官方定義不一，使人口比較存在巨大落差，此次聯合國首度採用統一標準，依據城市實際的連續開發區域重新界定都市範圍，結果讓多座城市的人口出現劇烈變動。

報告指出，新方法由於將雅加達北西沿岸大量原未計入的「高密度連續聚落」一併納入，導致最後統計人口比舊標準多了3千萬人。聯合國研究回推，雅加達其實早在2010年前後就已超越東京，只是受到舊統計方式侷限，直到今年才正式反應這項變化。至於原本的榜首東京，則由世界第一退至第三，第二名則是孟加拉首都達卡，人口約3,700萬，預計2050年前將成為全球最大城市。

根據報告，目前全球前10大人口城市依序為雅加達、達卡、東京、新德里、上海、廣州、開羅、馬尼拉、加爾各答與首爾。原本在前十名的孟買、聖保羅、墨西哥市、北京與大阪則跌出前十大城市之列。此外，全球前十大城市中，僅首爾與東京預計在2050年前出現人口下降。至於台北都會區人口2000年約為789萬人，此次統計為913.7萬人，在全球排名第39名，預估2050年將下滑至817萬人，跌至54名。

聯合國也指出，全球82億人口中，有45%居住在都市，較1950年翻倍。然而，多數都市人口並非集中在巨型城市，而是分布在成長最快的中小型城鎮，其中不少位於非洲撒哈拉以南、中亞與南亞，面臨資源不足、基礎建設落後等挑戰。

