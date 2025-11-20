人口比萬華區少！島國「古拉索」僅15.6萬人 踢進2026世界盃

加勒比海島國「古拉索」，人口比臺北的萬華區還少，只有15.6萬人。不過他們在2026年世界盃足球賽的中美洲資格賽中，雖然跟牙買加0比0踢平，但還是以分組第一，獲得世界盃參賽資格。古拉索，也刷新冰島的記錄，成為世界盃史上，人口最少的參賽國。

加勒比海島國「古拉索」確定晉級2026世界盃會內賽，球迷為球員們歡呼。（圖／達志影像美聯社）

加勒比海島國古拉索以僅有15.6萬人口的小國之姿，創造了世界足壇的奇蹟。在2026年世界盃足球賽的中美洲資格賽中，古拉索雖然與牙買加0比0戰平，卻仍以分組第一的成績成功獲得世界盃參賽資格，打破了冰島保持的紀錄，成為世界盃史上人口最少的參賽國。與此同時，巴拿馬和海地也確定晉級2026年世界盃，使三個加勒比海島國共同創造了足球歷史。

當裁判哨音響起，宣告古拉索與牙買加之戰以0比0平手結束時，兩支球隊迎來了截然不同的命運。對古拉索而言，這個平局已足以確保他們分組第一，首次獲得世界盃參賽資格；而牙買加則錯失了直接晉級的機會。牙買加前鋒尼科爾森在賽後情緒激動，甚至在球員通道內與警察發生衝突。

相較之下，古拉索球迷的場面卻充滿歡樂。球場邊的支持者們歡欣鼓舞，一位古拉索足球迷興奮地表示，現在是他們慶祝的時候了，這對他們來說是一場精彩的比賽，作為世界上最小的島國，他們第一次有機會參加世界杯，而且他們做到了。

慶祝的熱潮從球場蔓延至街頭，古拉索民眾揮舞著國旗，車隊狂按喇叭，整個島國沉浸在歷史性突破的喜悅中。值得一提的是，這個加勒比海島國的人口比台北的萬華區還少，僅有15.6萬人，卻創造了世界足球史上的奇蹟。

巴拿馬和海地的球迷們同樣沉浸在晉級的喜悅中。巴拿馬民眾打鼓歌舞，慶祝他們第二次晉級世界盃的成就。一位海地足球迷則充滿信心地表示，無論他們遇到的是巴西還是義大利這樣的強勁隊伍，只要他們下定決心，就能擊敗對手。隨著古拉索、巴拿馬和海地三個加勒比海島國同時晉級，2026年的世界盃足球賽將迎來更加多元的參賽陣容，這些小國的成功晉級也為世界足壇注入了新的活力與可能性。

