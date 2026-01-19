人口紅利失靈？全台十大遷徙熱區7成房價跌 台中「這一區」跌1成最重

台中市太平區2025年的房價跌幅達10.5%，為跌幅最多的人口淨遷徙熱區。中信房屋提供



根據內政部最新統計，新北市淡水區以近8000人淨遷入奪全台之冠，前十名由北、桃、中三市包辦；然而受到房市降溫影響，十大人口熱區有7成區域房價微幅修正，其中，台中太平區跌幅1成最顯著。專家分析，房市受政策與買氣影響進入盤整期，即便人口持續流入，房價仍可能出現漲多後的理性回落，但具備重大建設與預算優勢的區域，中長期仍具抗跌保值性，此時反而是自住客進場議價時機。

人口流向一向被視為房市發展的先行指標，根據內政部戶政司最新統計資料顯示，2025年全台淨遷徙人口數最多的行政區，由新北市淡水區以7996人居冠；從縣市分布來看，前十名行政區中，新北市、桃園市與台中市包辦所有名額，其中，新北市一口氣拿下淡水區、汐止區、林口區、土城區4席，桃園市則有中壢區、龜山區、桃園區進榜，台中市則以北屯、梧棲、太平等區表現亮眼。

廣告 廣告

值得關注的是，儘管人口持續移入，但在房市降溫的環境下，全台前十大人口遷移熱區中竟有7成區域房價呈現微幅修正。依據實價登錄資料顯示，僅有淡水區、汐止區及梧棲區的平均房價仍維持小幅上揚走勢，年漲幅約落在2.1%至4.5%之間，其餘7個行政區則出現1.3%至10.5%不等的跌幅。

人口紅利優勢不再？十大人口遷徙熱區中，有7成區域房價呈現修正，其中台中市太平區跌幅達10.5%最顯著。中信房屋提供

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近年人口淨遷徙熱區多集中在「房價具可負擔性，且有軌道建設或重大開發題材」的行政區。以淨遷入人口數最多的淡水區來看，目前淡水房價普遍落在3字頭上下，相較於台北市動輒7到8字頭，甚至破百萬的單價，價格優勢顯著，在淡海輕軌、淡江大橋、淡北道路的建設規劃，交通壅塞問題可望得到改善，近年磁吸不少有預算考量的「脫北族」入住。未來隨著北投士林科學園區及輝達發展布局，淡水也有望承接科技新貴與從業人員的外溢居住需求，後市發展相當值得期待。

在本次統計中，台中市太平區房價跌幅達10.5%，為跌幅最多的人口淨遷徙熱區。對此，中信房屋太平家誠加盟店店長林可晴表示，太平區受惠74號快速道路、新光重劃區、捷運藍線延伸等利多題材的加持，過去幾年吸引大量建商進駐推案，帶動一波強勁的補漲行情。

近一年伴隨全台房市降溫，太平區的市場交易量大幅萎縮，買方不再追高，賣方價格也逐漸回歸理性，導致平均房價出現回落。林可晴強調，太平區擁有成熟的生活機能與產業園區就業人口的支撐，此次房價下修可視為「漲多後的合理調整」，對於自住客而言，在市場熱度冷卻時，反而更有機會尋找到適合自己的物件，亦不失為進場議價的好時機。

莊思敏強調，當前房市正值盤整階段，即便人口持續流入，短期內受政策調控與市場氛圍影響，區域房價仍可能面臨下修壓力。然而，從中長期來看，享有人口紅利的區域，憑藉穩定的剛性需求支撐，房價相對也會更有抗跌保值性。

更多太報報導

土方之亂兩樣情！建商苦喊成本推升房價 專家揭民眾更怕「這問題」

土方之亂成本暴增！賴正鎰：每坪房價最高恐漲5萬 「民眾如何買得下手？」

北市購屋門檻跨向2000萬！千萬內物件剩1成 恐加劇脫北潮