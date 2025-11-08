人口老化、就醫不便 台南喜灣重劃區爭取規畫醫療用地
台南市南區有將近12萬人口，但區內卻沒有大型醫院，加上部分地區交通不便，導致不少老人家就醫困難，當地民眾為此爭取在喜灣重劃區規畫醫療用地。市府認為，如果以地區醫院的規模約需設置1、200床，大約需要0.5公頃土地，將請國土管理署協助評估設置醫療專用土地的可行性，並將參考台南市立醫院的模式建置地區醫院。
據了解，喜灣重劃區位於南區，面積約29.59公頃，是結合住宅、商業、觀光發展的新興區域，目的在活化閒置土地並提升在地發展。該重劃區已於2024年底完工，預計2025年底前完成土地點交與啟用，未來將整合台86線的交通優勢、黃金海岸景觀，打造「台灣邁阿密」的觀光休閒帶。
市議員林美燕表示，南區有近12萬人為全市人口數第5大的行政區，尤其最南端的灣裡地區居民就有2萬5000多人，當地不少長者年紀大身體出現病痛，但因南區並沒有大型醫院，過去老人家想看病只能搭公車再轉車，在地方不斷爭取下，目前雖有公車停靠成大醫院，但班次與路線並不理想，地方民眾希望區內有大型醫院，方便長者就醫。
林美燕指出，喜灣重劃區是公辦重劃，目前正在辦土地登記，雖然重劃後可為地方帶來產業發展及就業機會，但老人家最關心的卻是，到底有沒有規畫醫療用地？
市長黃偉哲認為，地區醫院如果規畫1、200床，大約需要0.5公頃的用地，市府會跟國土署爭取一塊地，對外招商，可比照台南市立醫院的模式經營。
市府地政局也說，南區喜灣重劃區現有土地使用分區，包含觀光發展特定專用區、商業區及住宅區，並無醫療專用區。至於區內可否興建醫療院所？市府都發局強調，根據都市計畫規定，商業區及住宅區均可設置小型醫院與一般診所。重劃後區內土地多為國有，將由市府衛生局評估地區醫療需求，並請國有土地管理機關參考規畫。
市府交通局指出，台南市都會公車101路已於今年9月正式上線，每日雙向合計88班次，灣裡居民可直接搭乘前往成大醫院。另外，公共運輸處也規畫紅5小黃公車，路線自喜樹經灣裡、仁德至市立醫院，預計於明年啟動營運；還新闢25路公車，由灣裡萬年殿出發，沿途經舉喜重劃區、嘉南藥理大學、台南火車站至永康奇美醫院。目前業者正進行駕駛招募及車輛籌備作業，預計明年第一季通車，希望解決長者就醫交通不便的問題。
其他人也在看
嘉義房市 進盤整期 嘉義市剛需仍在
2025年嘉義市房市在歷經政府信用管制、貸款成數下調與高房價等多重壓力下，市場買氣明顯降溫，整體成交量較去年同期下滑約6成。不過，在生活機能成熟區與總價門檻相對親民的支撐下，中古大樓仍是市場主力產品，價格回落至2023年水準，顯示房市雖然進入盤整期，但整體結構仍具韌性。工商時報 ・ 19 小時前
顏正國殺青宴！鋼鐵爸「情義重天」 褚明仁嘆：每分秒都活得精彩
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲，告別式於11月8日上午10點於板橋殯儀館景福廳舉行，以白色鮮花佈置，花牆上大大寫上「顏正國殺青宴」，現場有將近百位工作人員來到現場協助，衣服上寫著「情義重天」、「堅持做對的事」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
陳亭妃推「教育十現美景」 盼台南成最懂孩子、最挺家庭的城市
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台南報導 民進黨立委陳亭妃今（8）日於「妃妃姐姐太空萌樂園」活動現場宣布「教育十現美景」政見，提出從幼托、義務教育、高中職到技職與終身學習的完整藍圖，強調要讓台南成為「最懂孩子、最挺家庭」的城市；她表示，教育不是口號，而是信仰，孩子要快樂學習，也要擁有國際競爭力，未來將以親子友善、教師支持與教育創新為核心，陪伴每個台南家庭一起...匯流新聞網 ・ 11 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 12 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 4 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 13 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 19 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 6 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 15 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 11 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 9 小時前
鳳凰恐達「非常強颱」！日本氣象廳預測最新路徑 南台灣納暴風警戒區
鳳凰颱風來勢洶洶，路徑備受關注。據氣象署今（7）晨8時觀測，鳳凰正以每小時25公里速度，向西北西進行，有增強為中度颱風的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前