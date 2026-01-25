人口變少、政府規模卻不斷增加、還有「太上委員會」 前內政部長示警了！
前內政部長李鴻源近日針對政府組織改造提出嚴厲批評，指出民進黨執政後不斷增設新部會與辦公室，導致政府員額不減反增。他特別點名總統賴清德在總統府下設立三個委員會，形同「太上委員會」，不僅架空行政院與部會首長，更嚴重破壞文官體制，呼籲應盡速回歸憲政常軌。
回顧行政院組織法於民國101年上路時，中央政府總員額曾從19萬2000人縮減至17萬3000人。民國99年馬英九擔任總統期間，也將37個部會精簡為29個。然而，民進黨執政後，政府機關規模卻持續擴張，目前已增至15部、9會、3獨立機關，以及一行、一院及二總處的編制。
李鴻源批評，執政黨雖在野時呼籲精簡，掌權後卻頻繁創設單位，質疑多是為了酬庸。
李鴻源進一步指出，前總統蔡英文任內已成立許多辦公室，現任總統賴清德更在總統府下設三個委員會，這種做法相當離譜。他質疑這些組織如同「太上委員會」，讓部會首長在聽從閣揆或總統之間無所適從。賴清德此舉實質上架空了行政院長與各部會，將許多本應由部會處理的事務攬入府內，破壞行政體制的運作邏輯。
針對政策執行層面，李鴻源強調，雖然委員會成員多為專家，但未必熟悉政策形成與執行細節，落實政策仍需仰賴專業文官。他質疑這些辦公室動輒編列千億預算，成員專業度與發包流程均有疑慮。許多預算書編列方式在內行人眼中顯然不可行，卻仍被提出。若政府持續無限擴張人員與預算，恐將徹底摧毀既有的文官體系。
對於中央與地方的分工，李鴻源主張中央應專注於政策規劃，交由地方執行，而非兩者職權重疊、疊床架屋。他坦言民國87年的精省政策是錯誤決定，過去省政府負責執行的分工明確，凍省後導致權責不清與地方諸侯坐大。他舉例，經濟部水利署長與新北市水利局長職等相同，加上河川流域管轄權分散，常造成搶資源或互推責任的混亂局面。
