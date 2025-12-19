人口跌破36萬 基隆加碼拚生育率

基隆市人口今年底將跌破36萬人，各黨派議員都希望市府能研擬更具競爭力的生育、托嬰、托育政策，吸引年輕人願意在基隆成家、養育後代。（張志康攝）

依基隆市民政處的統計資料，市總人口12月底前可能跌破36萬人。朝野各黨議員都期盼市府能夠設法提高出生率，應持續提供民眾更優渥的生育、托嬰、托育等福利，才能延緩或逆轉人口減少、老化的現況。基市府表示，目前已初步研擬相關計畫，但仍因財源而受限。

基隆市出生率長期位居全國末段班，今年更是台灣本島內最低，顯示人口外移與少子化已成為長期結構性問題。市府今年5月比照雙北，將生育補助自原本的2萬元提高為3萬元，也擴大推動公托相關政策。但議員認為現行的政策仍不足以吸引年輕人在基隆成家、養育後代。

國民黨議員鄭愷玲肯定市府願意正視年輕家庭的壓力與需求，但認為與雙北相比，基隆的吸引力仍不足。盼市府能研擬更具競爭力的生育補助方案，同時擴大托嬰、托育及相關育兒補助，真正減輕家庭負擔，讓年輕人願意在基隆成家、安心生養、長久扎根。

民進黨議員許睿慈指出，除生育補助外，基隆的托嬰、托育設施及福利待遇，都遠遠不及鄰近的雙北，無法形成吸引力。另外還包括就業、城市願景等方面，都限制了人口成長的動能。

無黨籍議員陳冠羽呼籲市府正視人口警訊，從居住、交通與就業環境著手，提出具體安居與留才政策，否則人口流失只會持續惡化，影響城市長遠發展。

基市府民政處長、市府發言人呂謦煒表示，今年5月市府已將生育獎勵金自原本的2萬元調升為3萬元，也持續規畫改善公托環境，並將視財源持續研議比照雙北待遇，優化生育、托嬰、托育等獎勵及政策。