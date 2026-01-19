人口連續4年下滑 中國出生率創1949年來最低

中國國家統計局公布2025年GDP成長率達5%，高出外界預期，不過人口持續老化帶來隱憂。中國去年出生率是5.63‰，創下1949年有紀錄以來新低，總人口比2024年末減少了339萬，連續第4年下滑。

人口老化和少子化是各國難題，就連人口大國中國都逃不掉。中國2025全年出生人口792萬人，人口出生率為千分之5.63，創下1949年有紀錄以來新低。出生人口減掉死亡人口1131萬，是負339萬，顯示中國總人口已經連續第4年下滑。

中國官方也公布60歲以上占總人口的23%，也就是每4個人就有1名60歲以上長者。聯合國估計，到了本世紀末，中國會有一半人口都超過60歲。

若新生兒越來越少，將連帶影響未來的經濟成長放緩，消費者需求降低，勞動人口也會縮減，過半人口都超過60歲，顯然也不利於產業勞動力。

雖然中國去年憑藉創新高的1.2兆美元貿易順差，使全年GDP成長率達到5%，實現政府預設目標，但人口老化，為接下來的經濟成長帶來隱憂。

中國政府已祭出育兒津貼、托育補助和住房優惠等措施，不過民眾擔心就業困境和高房價，仍是拉低生育率的主因。

國際中心／劉人豪 編譯 責任編輯／洪季謙

